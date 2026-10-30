Rafa Nadal ha canviat radicalment de dia a dia des que deixés les pistes de tenis. Ara que s’ha retirat, gaudeix de molt temps lliure que té clar que vol dedicar a passar temps amb els seus. Pare de dues criatures, els petits Rafa i Miquel, ara vol gaudir-los al màxim per recuperar el temps que havia perdut entre competició i competició. En una entrevista a un diari francès, el Gala, ha compartit detalls d’aquesta nova vida familiar i ha sorprès molt amb tot el que ha explicat.
Ell que sempre havia volgut ser hermètic pel que fa a la seva rutina fora del tenis, s’obre en canal i reconeix que està molt content ara que pot dedicar-se amb molta més calma a la paternitat. Casat amb Mery Perelló des del 2019, són pares de dos petits de quatre i un any respectivament. Ara no són els tornejos els qui marquen la seva agenda, sinó els compromisos familiars i tot el que té a veure amb els nens.
Com és la nova rutina de Rafa Nadal ara que ha deixat el tenis?
Explica Rafa Nadal que el seu dia comença a les vuit del matí, quan deixa el fill gran a l’escola. És llavors quan ell marxa cap a l’acadèmia de tenis que té a Manacor a “gestionar” els seus compromisos empresarials. Quan torna a casa, diu, intenta deixar-se les tardes lliures “per estar amb ells”: “La vida canvia completament quan et converteixes en pare”.
Ara bé, Rafa Nadal continua practicant esport amb assiduïtat: “Jugo a golf amb regularitat amb un grup d’amics i els meus tiets”. A més a més, surt amb el veler sempre que té temps lliure: “Gaudeixo de la meva illa i m’encanta sortir a navegar”. Ara que no té tants compromisos esportius, diu que està gaudint dels “plaers senzills” i “el temps en família” que pràcticament no podia tenir quan estava a l’elit del tenis mundial.
En el documental que ha protagonitzat a Netflix, ja havia obert les portes a la seva intimitat i s’havien vist un munt d’imatges que el mostraven com un noi molt familiar. Aquí, no només parlaven de l’evolució d’un campió de primer nivell sinó també del desgast físic i emocional que havien marcat els seus últims anys. Els seus fans han pogut entrar una mica a la seva vida, una transparència que l’humanitza i que agraeixen perquè poden veure què hi ha darrere de tota una icona com ell.