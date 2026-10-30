Rafa Nadal ha cambiado radicalmente su día a día desde que dejó las pistas de tenis. Ahora que se ha retirado, disfruta de mucho tiempo libre que tiene claro que quiere dedicar a pasar tiempo con los suyos. Padre de dos niños, los pequeños Rafa y Miquel, ahora quiere disfrutarlos al máximo para recuperar el tiempo que había perdido entre competición y competición. En una entrevista a un diario francés, el Gala, ha compartido detalles de esta nueva vida familiar y ha sorprendido mucho con todo lo que ha explicado.

Él, que siempre había querido ser hermético en cuanto a su rutina fuera del tenis, se abre completamente y reconoce que está muy contento ahora que puede dedicarse con mucha más calma a la paternidad. Casado con Mery Perelló desde 2019, son padres de dos pequeños de cuatro y un año respectivamente. Ahora no son los torneos los que marcan su agenda, sino los compromisos familiares y todo lo que tiene que ver con los niños.

¿Cómo es la nueva rutina de Rafa Nadal ahora que ha dejado el tenis?

Explica Rafa Nadal que su día comienza a las ocho de la mañana, cuando deja al hijo mayor en la escuela. Es entonces cuando él se dirige a la academia de tenis que tiene en Manacor a “gestionar” sus compromisos empresariales. Cuando regresa a casa, dice, intenta dejarse las tardes libres “para estar con ellos”: “La vida cambia completamente cuando te conviertes en padre”.

Un Rafa Nadal molt paternal que parla de la nova vida familiar | Netflix

Rafa Nadal apareixia amb el fill petit en el documental | Netflix

Ahora bien, Rafa Nadal continúa practicando deporte con asiduidad: “Juego al golf con regularidad con un grupo de amigos y mis tíos”. Además, sale con el velero siempre que tiene tiempo libre: “Disfruto de mi isla y me encanta salir a navegar”. Ahora que no tiene tantos compromisos deportivos, dice que está disfrutando de los “placeres sencillos” y “el tiempo en familia” que prácticamente no podía tener cuando estaba en la élite del tenis mundial.

En el documental que ha protagonizado en Netflix, ya había abierto las puertas a su intimidad y se habían visto un montón de imágenes que lo mostraban como un chico muy familiar. Aquí, no solo hablaban de la evolución de un campeón de primer nivel sino también del desgaste físico y emocional que habían marcado sus últimos años. Sus fans han podido entrar un poco en su vida, una transparencia que lo humaniza y que agradecen porque pueden ver qué hay detrás de toda una icona como él.