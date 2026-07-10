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Paz Vega es pronuncia per sorpresa sobre el seu deute amb Hisenda
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/07/2026 14:58

Paz Vega ha tornat a aparèixer a la llista de morosos de l’Agència Tributària, uns problemes amb Hisenda que arrossega des de fa anys i que continua sense poder deixar enrere. No l’ha ajudat descobrir que el marit va perjudicar-la econòmicament, una sorpresa agredolça que li oferia el seu divorci. L’actriu de Sevilla ha parlat sobre aquest gran deute per primera vegada en un comunicat que ha sorprès, ja que no l’havíem sentit parlar sobre el tema encara. I què ha dit? El primer que ha volgut és deixar clar que està fent tot el possible per retornar els diners que li reclamen i que, després de molt d’esforç, ha pogut reduir la quantitat de diners que encara deu “de manera significativa“.

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Que el seu nom aparegui en la llista de morosos que publica l’Agència Tributària demostra que té un deute, com a mínim, de 600.000 €. Entre els noms de famosos que també hi surten? D’alguns tan mediàtics com Isabel Pantoja o Bertín Osborne. En el cas de Paz Vega, explica que està intentant reconduir la situació i que ha contractat un equip nou d’assessorament professional per aconseguir-ho: “En aquests últims mesos, he estat plenament centrada a buscar solucions per regularitzar la meva situació tributària amb la hisenda pública. En dates recents, s’han fet passes importants que han permès reduir de manera significativa el deute pendent”.

En el comunicat que ha compartit amb els seus seguidors, Paz Vega reconeix que el procés continua obert i que encara haurà de treballar per acabar de completar el pagament total: “Vull complir íntegrament amb les obligacions tributàries que continuen pendents amb la major diligència i el menor temps possible”. La intèrpret defensa que sempre ha afrontat aquest deute “amb responsabilitat” i posant tot de la seva part amb la ferma voluntat de trobar-hi “una solució”: “La meva prioritat és deixar completament regularitzada la meva situació“.

Paz Vega explica què ha descobert en el divorci - Europa Press
Paz Vega torna a estar en la llista de moroses d’Hisenda | Europa Press

És comprensible que vulgui deixar enrere un deute que ha fet que molts l’assenyalin públicament, un problema econòmic que afecta directament la seva imatge. Molts l’han defensat, però, i des d’aquest escrit ha volgut agrair-ho: “Vull agrair el suport, l’estima i la confiança d’aquells que han respectat la meva privacitat durant aquests mesos”.

Paz Vega, en un moment complicat amb el deute i el divorci

Aquest no és un moment fàcil per a Paz Vega, que no només té problemes econòmics al cap. Cal destacar que el seu procés de divorci li ha generat bastants maldecaps, amb la qual cosa ha encadenat una mala notícia rere una altra. Aquesta mateixa setmana, ha anul·lat la seva presència en un acte al que l’havien convidat. Per tal de respondre a les especulacions que començaven a córrer per les xarxes socials, ha emès un altre comunicat. En aquest cas, en format de text més personal al seu perfil d’Instagram: “Hi ha dies i dies… La major part del temps, encara que no sigui meu, vaig tirant endavant, amb l’ànim del cant d’un ocellet que sent l’escalfor tendra dels primers raigs de sol. Però hi ha dies en què aquest cant s’apaga i, per molt que un vulgui continuar movent les ales, la vida et demana un respir. I avui ha estat així…“.

En aquesta reflexió, Paz Vega insisteix en la importància de respectar-se a un mateix i els seus temps: “Sense queixa, sense drama… simplement escolto el meu cos, que em parla en murmuris i em demana una conversa només entre el meu cos i jo. Deixar anar per continuar; per trepitjar amb força i tornar al camí, a l’espera serena d’un nou alba”.

Comunicat de Paz Vega després de les males notícies d'hisenda - Instagram
Comunicat de Paz Vega després de les males notícies d’hisenda | Instagram

Una Paz Vega que manté els fans una mica preocupats, encara que confien que realment pugui deixar tot aquest malson enrere.

Paz Vega

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