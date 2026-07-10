Paz Vega ha vuelto a aparecer en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, unos problemas con Hacienda que arrastra desde hace años y que continúa sin poder dejar atrás. No le ha ayudado descubrir que su marido la perjudicó económicamente, una sorpresa agridulce que le ofreció su divorcio. La actriz sevillana ha hablado sobre esta gran deuda por primera vez en un comunicado que ha sorprendido, ya que no la habíamos oído hablar sobre el tema todavía. ¿Y qué ha dicho? Lo primero que ha querido es dejar claro que está haciendo todo lo posible para devolver el dinero que le reclaman y que, después de mucho esfuerzo, ha podido reducir la cantidad de dinero que aún debe «de manera significativa«.

Que su nombre aparezca en la lista de morosos que publica la Agencia Tributaria demuestra que tiene una deuda, como mínimo, de 600.000 €. ¿Entre los nombres de famosos que también aparecen? De algunos tan mediáticos como Isabel Pantoja o Bertín Osborne. En el caso de Paz Vega, explica que está intentando reconducir la situación y que ha contratado un nuevo equipo de asesoramiento profesional para lograrlo: «En estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la hacienda pública. En fechas recientes, se han dado pasos importantes que han permitido reducir de manera significativa la deuda pendiente».

En el comunicado que ha compartido con sus seguidores, Paz Vega reconoce que el proceso continúa abierto y que aún tendrá que trabajar para completar el pago total: «Quiero cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que continúan pendientes con la mayor diligencia y el menor tiempo posible». La intérprete defiende que siempre ha afrontado esta deuda «con responsabilidad» y poniendo todo de su parte con la firme voluntad de encontrar «una solución»: «Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación«.

Paz Vega vuelve a estar en la lista de morosas de Hacienda | Europa Press

Es comprensible que quiera dejar atrás una deuda que ha hecho que muchos la señalen públicamente, un problema económico que afecta directamente a su imagen. Muchos la han defendido, sin embargo, y desde este escrito ha querido agradecerlo: «Quiero agradecer el apoyo, el cariño y la confianza de aquellos que han respetado mi privacidad durante estos meses».

Paz Vega, en un momento complicado con la deuda y el divorcio

Este no es un momento fácil para Paz Vega, que no solo tiene problemas económicos en mente. Cabe destacar que su proceso de divorcio le ha generado bastantes quebraderos de cabeza, encadenando una mala noticia tras otra. Esta misma semana, ha cancelado su presencia en un acto al que la habían invitado. Para responder a las especulaciones que empezaban a circular por las redes sociales, ha emitido otro comunicado. En este caso, en formato de texto más personal en su perfil de Instagram: «Hay días y días… La mayor parte del tiempo, aunque no sea mío, voy tirando adelante, con el ánimo del canto de un pajarito que siente el calor tierno de los primeros rayos de sol. Pero hay días en que ese canto se apaga y, por mucho que uno quiera seguir moviendo las alas, la vida te pide un respiro. Y hoy ha sido así…«.

En esta reflexión, Paz Vega insiste en la importancia de respetarse a uno mismo y sus tiempos: «Sin queja, sin drama… simplemente escucho mi cuerpo, que me habla en murmullos y me pide una conversación solo entre mi cuerpo y yo. Soltar para continuar; para pisar con fuerza y volver al camino, a la espera serena de un nuevo amanecer».

Comunicat de Paz Vega després de les males notícies d’hisenda | Instagram

Una Paz Vega que mantiene a los fans un poco preocupados, aunque confían en que realmente pueda dejar todo este mal sueño atrás.