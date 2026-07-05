Pablo Chiapella interpreta un dels personatges més estimats de La que se avecina des dels seus inicis, l’Amador. Darrere d’aquest pare de família tan esbojarrat hi ha un actor casat i amb una filla a qui no deixen veure la sèrie. En una entrevista recent a El Hormiguero, ha tret a la llum titulars molt divertits sobre la seva vida personal que agradaran molt als fans. Per exemple? Quin ha estat el pitjor moment que ha viscut mai estant de viatge, una anècdota brutal que deixa clar com de malament va haver-ho de passar. Era la primera escapada romàntica que feia amb la seva parella, amb Natalia, en la que van passar uns dies de desconnexió a Formentera. Tot anava bé, estaven enamorats i van aprofitar que no hi havia ningú a la platja -aparentment- per entrar despullats a l’aigua. El que no s’esperaven era que algú aprofitaria aquesta estona d’amor per robar-los tot el que duien a sobre.
“Estàvem estirats, s’estava fent de nit i vam estar molt enamorats a l’aigua totalment despullats perquè no hi havia ningú. Quan vam sortir de l’aigua, ens vam adonar que sí que hi havia gent… la suficient per haver-nos robat tot el que teníem“. Els hi van robar tot, des de la tovallola a la roba o la càmera de fotos… Amb la qual cosa, l’actor va veure’s “en boles” en mig de Formentera: “Em vaig veure totalment despullat a Formentera i obligat a demanar-li a la gent que passava si em podia deixar uns pantalons. La cosa és que jo ja era conegut llavors…“. I la gent que passava per allà el va ajudar? Doncs sí, però no de la manera que ell es pensava: “Un noi em va dir que ell em podia deixar un mitjó…”. Imaginar-se entrant a comissaria així per posar la denúncia no li va fer massa gràcia, és clar, però la història ha fet riure molt els teleespectadors.
Pablo Chiapella i Natalia continuen junts després de 15 anys, una història d’amor que va començar quan van coincidir treballant junts a La que se avecina. Ella era l’encarregada de vestuari i va enamorar-se de l’actor entre prova i prova: “Recordo que el meu personatge havia d’anar en tanga i, és clar, ella me l’havia de provar i comprovar com em quedava… Jo, per superar la vergonya, ho convertia tot en humor”.
De què volia treballar Pablo Chiapella abans de ser actor?
En aquesta entrevista, Pablo Chiapella ha reconegut que no sempre ha volgut ser actor. De fet, la seva feina frustrada no té absolutament res a veure amb aquesta professió: “Jo vaig estudiar Magisteri per poder especialitzar-me en Educació Física i ser professor de gimnàstica“. No ha acabat exercint amb el xiulet, però està content d’haver canviat d’idea perquè ha pogut explotar una vena còmica que diu que sí que ha tingut des de petit.
I això que el seu pare tenia clar a què volia que es dediqués, ja que el va apuntar a classes de violí perquè pogués guanyar-se la vida com a músic professional: “Amb aquestes mans i aquest coll era impossible… Se’m donava molt malament el violí, però sí que és cert que vaig dedicar-li moltes hores sense obtenir cap mena de fruit. I aprofito, des d’aquí, per demanar als pares que no forcin als fills a fer una cosa que no vulguin fer”.
Una entrevista que permet conèixer-lo una mica més fora d’un personatge que l’acompanyarà tota la seva carrera.