Pablo Chiapella interpreta uno de los personajes más queridos de La que se avecina desde sus inicios, Amador. Detrás de este padre de familia tan alocado hay un actor casado y con una hija a quien no le dejan ver la serie. En una entrevista reciente en El Hormiguero, ha sacado a la luz titulares muy divertidos sobre su vida personal que gustarán mucho a los fans. ¿Por ejemplo? ¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido estando de viaje, una anécdota brutal que deja claro lo mal que lo tuvo que pasar. Era la primera escapada romántica que hacía con su pareja, con Natalia, en la que pasaron unos días de desconexión en Formentera. Todo iba bien, estaban enamorados y aprovecharon que no había nadie en la playa -aparentemente- para entrar desnudos al agua. Lo que no esperaban era que alguien aprovecharía ese momento de amor para robarles todo lo que llevaban encima.

«Estábamos tumbados, se estaba haciendo de noche y estábamos muy enamorados en el agua totalmente desnudos porque no había nadie. Cuando salimos del agua, nos dimos cuenta de que sí había gente… la suficiente para habernos robado todo lo que teníamos«. Les robaron todo, desde la toalla a la ropa o la cámara de fotos… Con lo cual, el actor se vio «en bolas» en medio de Formentera: «Me vi totalmente desnudo en Formentera y obligado a pedirle a la gente que pasaba si me podía dejar unos pantalones. La cosa es que ya era conocido entonces…«. ¿Y la gente que pasaba por allí le ayudó? Pues sí, pero no de la manera que él pensaba: «Un chico me dijo que él me podía dejar un calcetín…». Imaginarse entrando en comisaría así para poner la denuncia no le hizo mucha gracia, claro, pero la historia ha hecho reír mucho a los telespectadores.

El anécdota más loca de Pablo Chiapella de La que se avecina | Antena 3

Pablo Chiapella y Natalia continúan juntos después de 15 años, una historia de amor que comenzó cuando coincidieron trabajando juntos en La que se avecina. Ella era la encargada de vestuario y se enamoró del actor entre prueba y prueba: «Recuerdo que mi personaje tenía que ir en tanga y, claro, ella tenía que probármelo y comprobar cómo me quedaba… Yo, para superar la vergüenza, lo convertía todo en humor».

¿De qué quería trabajar Pablo Chiapella antes de ser actor?

En esta entrevista, Pablo Chiapella ha reconocido que no siempre ha querido ser actor. De hecho, su trabajo frustrado no tiene absolutamente nada que ver con esta profesión: «Yo estudié Magisterio para poder especializarme en Educación Física y ser profesor de gimnasia«. No ha terminado ejerciendo con el silbato, pero está contento de haber cambiado de idea porque ha podido explotar una vena cómica que dice que sí ha tenido desde pequeño.

Y eso que su padre tenía claro a qué quería que se dedicara, ya que lo apuntó a clases de violín para que pudiera ganarse la vida como músico profesional: «Con estas manos y este cuello era imposible… Se me daba muy mal el violín, pero sí es cierto que le dediqué muchas horas sin obtener ningún tipo de fruto. Y aprovecho, desde aquí, para pedir a los padres que no fuercen a los hijos a hacer algo que no quieran hacer».

La nueva temporada de La que se avecina tendrá muchas aventuras para Amador | Telecinco

Una entrevista que permite conocerlo un poco más fuera de un personaje que lo acompañará toda su carrera.