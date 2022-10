Nuria Roca revela que va haver d’operar-se per culpa d’un trauma físic

Nuria Roca ha tingut una carrera meteòrica al llarg dels anys i encara avui gaudeix d’un lloc destacat a La Sexta i Antena 3 gràcies de La Roca i El Hormiguero. Ha estat en el seu programa de diumenge on ha aprofitat per reflexionar sobre la seva vida entre riures i també confessions íntimes.

Els companys de la tarda han acabat descobrint que la presentadora i tertuliana té un gran trauma des de petita, un problema que va sorgir quan era petita i que va forçar-la a prendre una decisió poc després: “Tenia un problema que vaig haver de solucionar perquè no estava gens còmoda amb això…”, deia tot just després de veure un vídeo viral que l’ha recordat a un moment complicat.

En les imatges es veia una nena que s’enganxava les orelles amb pega perquè les tenia molt separades. En el cas de Nuria Roca, el trauma té a veure precisament sobre aquest tret característic: “Tot el que té a veure amb orelles enganxades no m’agrada... Jo tenia les orelles separades i això em generava un gran complex. Em vaig enganxar les orelles perquè quan tens un trauma intentes buscar una solució sigui com sigui. Ara bé, una cosa és que les hagi enganxat i una altra que el trauma continuï o no”.

Així eren les orelles de Nuria Roca | Antena 3

Així té ara les orelles Nuria Roca | La Sexta

Nuria Roca ja havia parlat sobre aquest trauma físic

Sembla que aquest tret físic va afectar-la psicològicament, per la qual cosa va voler fer-se un retoc estètic per solucionar-ho. Ara ho ha solucionat, el que permet que es prengui amb humor el vídeo: “Espero que ningú no faci servir la pega per això de les orelles“, deia tot just abans d’acceptar ensenyar les seves orelles, les que ara pot ensenyar sense vergonya.