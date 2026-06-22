Melissa Jiménez i Fernando Alonso van ser pares del seu primer fill en comú a finals del mes de març, un petit que no havien presentat en societat fins ara que han compartit la primera foto amb ell. La parella ha estat molt hermètica pel que a la seva relació i això també s’ha evidenciat durant l’embaràs, el que van mantenir ocult de la premsa fins que no van poder ocultar més la panxota d’embarassada i ella va haver d’explicar que s’agafaria la baixa de maternitat. Del seu naixement ens vam assabentar, de fet, perquè el pilot de Fórmula 1 va dir que no podria assistir als entrenaments del GP del Japó perquè acabava de néixer el seu fill. Pocs dies després del naixement, allà estava competint i ara és ella qui acaba de tornar a la feina també.
La premsa rosa ha sabut que el petit es diu Leonardo, encara que s’havia especulat que l’anomenarien Fernando com el pare. Melissa ha compartit la primera foto amb el seu bebè, a qui tapa la careta amb una icona d’un cor blau per protegir la seva identitat. A la foto, molt maca, se la veu asseguda amb ell en braços mentre gaudeixen d’un moment tendre de mare i fill.
Què ha dit Melissa Jiménez en el retorn a la feina després de la baixa de maternitat?
Aquest és el quart fill per a Melissa Jiménez, qui recordem que va tenir tres nens durant el matrimoni amb el futbolista Marc Bartra. Ara torna a canviar bolquers, però amb el pilot de Fórmula 1 com a company de viatge. En el seu retorn als micròfons, just dos mesos després de donar a llum, Melissa Jiménez ha reconegut que tenia “moltes ganes” de tornar a la feina i de veure els companys de feina: “Crec que no m’ho he muntat gens malament perquè he escollit un dels millors escenaris de la Fórmula 1 per arrancar la meva temporada“, deia tot assenyalant que ha tornat a la carrera de Mònaco que els va bé perquè és justament on viuen.
“Fa poquet he tornat a ser mama, per quarta vegada, vinc amb les piles carregades i amb moltes ganes“, ha dit. De la mateixa manera, ha reconegut que va continuar veient les carreres des de casa durant la baixa.
Tots dos han tornat a la feina, doncs, en un moment personal molt dolç amb les primeres setmanes amb el petit Leo a casa que de ben segur que està rebent tota l’estima dels seus tres germans grans.