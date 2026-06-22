Melissa Jiménez y Fernando Alonso fueron padres de su primer hijo en común a finales del mes de marzo, un pequeño que no habían presentado en sociedad hasta ahora que han compartido la primera foto con él. La pareja ha sido muy hermética en lo que respecta a su relación y esto también se ha evidenciado durante el embarazo, el cual mantuvieron oculto de la prensa hasta que no pudieron ocultar más el vientre de embarazada y ella tuvo que explicar que se tomaría la baja de maternidad. De su nacimiento nos enteramos, de hecho, porque el piloto de Fórmula 1 dijo que no podría asistir a los entrenamientos del GP de Japón porque acababa de nacer su hijo. Pocos días después del nacimiento, allí estaba compitiendo y ahora es ella quien acaba de volver al trabajo también.

La prensa rosa ha sabido que el pequeño se llama Leonardo, aunque se había especulado que lo llamarían Fernando como el padre. Melissa ha compartido la primera foto con su bebé, a quien cubre la carita con un icono de un corazón azul para proteger su identidad. En la foto, muy bonita, se la ve sentada con él en brazos mientras disfrutan de un momento tierno de madre e hijo.

Melissa Jiménez publica la primera foto con el bebé | Instagram

¿Qué ha dicho Melissa Jiménez en su regreso al trabajo después de la baja de maternidad?

Este es el cuarto hijo para Melissa Jiménez, quien recordemos que tuvo tres niños durante el matrimonio con el futbolista Marc Bartra. Ahora vuelve a cambiar pañales, pero con el piloto de Fórmula 1 como compañero de viaje. En su regreso a los micrófonos, justo dos meses después de dar a luz, Melissa Jiménez ha reconocido que tenía “muchas ganas” de volver al trabajo y de ver a los compañeros de trabajo: «Creo que no me lo he montado nada mal porque he escogido uno de los mejores escenarios de la Fórmula 1 para arrancar mi temporada«, decía señalando que ha vuelto a la carrera de Mónaco que les va bien porque es justamente donde viven.

«Hace poquito he vuelto a ser mamá, por cuarta vez, vengo con las pilas cargadas y con muchas ganas«, ha dicho. De la misma manera, ha reconocido que continuó viendo las carreras desde casa durante la baja.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez han sido padres de su primer hijo en común | Dazn

Ambos han vuelto al trabajo, pues, en un momento personal muy dulce con las primeras semanas con el pequeño Leo en casa que seguramente está recibiendo todo el cariño de sus tres hermanos mayores.