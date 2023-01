María Teresa Campos, malalta i traïda per l’amic de confiança

María Teresa Campos continua malalta, amb un estat de salut debilitat des que caigués la nit de Cap d’Any i hagués de ser ingressada. Un cop allà, els metges haurien començat a fer-li proves i s’haurien adonat que també té anèmia. Les seves filles han reconegut que el seu estat és “delicat” i que estan preocupades, una angoixa que comparteixen amb unes amigues que lamenten que s’hagi aïllat a casa.

I, enmig d’aquesta situació tan tensa, les coses han empitjorat perquè s’ha filtrat la traïció del seu xòfer. La icònica periodista considerava Gustavo com un fill més i així ho havia manifestat públicament en diverses ocasions, un home que ara se sap icònica ha creat un grup en el que critica la seva cap amb alguns col·laboradors de Sálvame.

María Teresa Campos, amb problemes de salut i crítiques del seu xòfer

Aquesta notícia hauria fet moltíssim mal a María Teresa, el que preocupa la seva filla Terelu: “Tenim unes circumstàncies de vida molt trists i, en aquesta circumstància, Gustavo era una persona absolutament necessària. Ell mai no ha estat un empleat, ha estat família i còmplice. Ens genera dolor veure que no era com crèiem, però no ens genera por que ara ens critiqui. El que tinc clar és que a partir d’ara he de tancar files perquè és el meu deure com a filla”.

María Teresa Campos no vol que ningú no la visiti | Europa Press

Aquests moments no estan sent gens fàcils per a la família, que s’enfronta a l’empitjorament de la salut de María Teresa i les crítiques d’un dels seus protegits. Terelu Campos i Carmen Borrego estan pendents d’ella constantment, una situació que és difícil i cansada. La tertuliana ha aprofitat aquest moment per enviar un missatge de suport a Manuel, el fill de Concha Velasco que actualment també està pendent de l’estat de la mare, ingressada en una residència: “Sé que moltes de les persones que ens veuen em comprenen. M’agradaria enviar-li un petó i una abraçada especial a Manuel”.