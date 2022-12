Concha Velasco, ingressada a l’hospital: “S’ha debilitat la seva salut”

Concha Velasco ha estat ingressada a l’hospital durant el Nadal i continua sota supervisió mèdica per un empitjorament en el seu estat de salut. El seu fill Manuel ho ha confirmat a 20 Minutos: “Efectivament, la nostra mare es troba ingressada. Està malalta des del final de l’estiu del 2021 i durant els últims temps s’ha debilitat la seva salut de manera ràpida i progressiva per la seva malaltia. S’han accelerat els esdeveniments i els trasllats, tractaments i ingressos. Tots han respost sempre a prioritaris criteris mèdics amb la seva aprovació i desig. Aquest és un altre ingrés que respon a aquestes directrius mèdiques”.

El fill de la veterana actriu ha deixat clar que la seva mare està rebent el suport de la seva família: “Tots nosaltres li estem donant suport en aquest ingrés i confiem que li donin l’alta aviat quan els metges ho estimin oportú. No la truqueu per telèfon perquè es fatiga en parlar i necessitem que estigui tranquil·la mentre acaba aquest nou tractament. Gràcies per la vostra estima i comprensió. Us aniré informant en la mesura del possible”.

Concha Velasco torna a estar ingressada a l’hospital | Europa Press

Concha Velasco, amb cada vegada més problemes de salut

L’actriu viu en una residència d’avis des de fa uns mesos, en la que rep atenció mèdica tot el dia. Després de superar un càncer, ara pateix artrosis i problemes de fetge. En les últimes declaracions que havia concedit el fill, deia que Concha Velasco estava bé “però fluixeta“. Als seus 83 anys, l’artista continua arrossegant diferents malalties que fan que no pugui viure sola perquè ha de ser atesa constantment sobretot pels problemes de mobilitat que han empitjorat des de fa temps.

Els fans de Concha Velasco estan preocupats per l’empitjorament de la seva salut, el que rep una mala notícia rere una altra.