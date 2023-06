Quin patrimoni té Jorge Javier? Xalet, pisos i una bona empresa

Jorge Javier Vázquez s’ha fet d’or a Telecinco. Després de tants anys a primer nivell, el presentador de Badalona ha guanyat molts diners i els ha sabut invertir en un patrimoni que ara ha sortit a la llum. La cancel·lació de Sálvame el deixarà sense una part molt important dels seus ingressos, encara que continua lligat a la cadena durant dos anys més i té altres projectes en mans.

Des d’El Español han pogut saber que el contracte d’exclusivitat que té amb Mediaset li genera, aproximadament, tres milions d’euros anuals. No hi ha cap xifra oficial, però ell ha assegurat públicament que ha guardat bona part del que ha ingressat perquè va proposar-se estalviar de cara a quan el fessin fora. Ell és plenament conscient des de fa temps que aquest món és molt canviant i és per això que hauria provat sort en d’altres com ho és el teatre. Aquí va guanyar diners, està clar, així com també ho ha fet amb la venda dels seus tres llibres.

Jorge Javier Vázquez té un patrimoni molt bo després de tants anys a televisió | Telecinco

Quines propietats té Jorge Javier Vázquez a nom seu?

Jorge Javier té en propietat una casa que va intentar vendre per quatre milions d’euros. La mansió té més de 700 metres quadrats i 2.300 més de jardí, una casa dividida en dues plantes que està ubicada en una de les millors zones de Madrid. Ara bé, aquesta no és l’única finca que figura al seu nom. Segons ha pogut saber el diari, també té tres propietats a nom de la seva empresa. El 2004 va comprar un primer pis a Badalona de 97 m² i un altre immoble a la planta superior amb una terrassa de 55 metres quadrats, així com una plaça de garatge. A la capital espanyola també té un pis de 55 metres a Lavapiés que figura a nom de la seva empresa.

Aquesta societat que figura a nom del presentador la va fundar el 2003 i està dedicada a la promoció i divulgació d’activitats artístiques. El mitjà ha accedit als comptes que apareixen en el Registre Mercantil i figura un actiu de més de 4,5 milions d’euros a data del 2021. En aquell moment, hauria facturat més d’1.650.000 euros; uns números que evidencien la bona situació econòmica que travessa Jorge Javier.