Isabel Preysler, sense sort en els negocis: d’on treu els diners?

Isabel Preysler deu tenir-ho tot preparat per la boda de Tamara Falcó i Íñigo, que tindrà lloc demà mateix. Aquest dissabte, la parella es donarà el “sí, vull” després que la socialité hagués recomanat a la filla que no ho fes. En un principi, no li agradava l’empresari per a la jove perquè sabia que li havia estat infidel un cop i que això podia tornar a succeir. Ara, però, diverses fonts asseguren que s’hauria empassat les seves paraules i li hauria mostrat el seu suport.

L’enllaç costarà uns quants milers d’euros, d’això no hi ha cap mena de dubte. Isabel Preysler, la mare de la núvia, podria haver col·laborat a pagar certes coses i és per això que alguns es pregunten si realment té tants diners com sembla. La periodista Pilar Eyre ha analitzat els seus negocis a Lecturas i ha arribat a la conclusió que, realment, no té tan bona traça en l’àmbit empresarial.

Tots els negocis d’Isabel Preysler, poc fructífers

Explica que Isabel Preysler va donar d’alta la primera societat a nom seu l’any 2000 i que només va tenir activitat durant tres anys, encara que no l’hauria tancat fins a l’any passat. No hauria tingut mai unes xifres positives, així que molt fructífera no va ser. Després no va engegar cap altre negoci fins al 2015, moment en què va treure al mercat la seva crema facial: “Aquesta aventura la va emprendre amb la seva filla Ana Boyer, que avui dia continua administrant ella. En aquests set anys no han tingut tot l’èxit que s’esperaven“, assegura.

Que no hagi estat una bona empresària no vol dir que no hagi fet diners. Només cal fixar-se en la gran quantitat de productes -de bellesa, sobretot- dels quals és imatge. Deu cobrar molt bé totes aquestes campanyes de publicitat, de la mateixa manera que ella també ajuda les marques de luxe que la contracten a tenir més vendes o, almenys, més repercussió mediàtica.

Isabel Preysler, imatge dels bombons Ferrero Rocher | Europa Press

Empreses, publicitat i també exclusives a les revistes. En els darrers anys ha afegit uns quants zeros al seu compte bancari gràcies a la revista ¡Hola!, especialment, la de capçalera a qui sempre truca per explicar les novetats de la seva vida. Són icònics els reportatges que han fet sobre ella i els seus fills, una connexió que tornarà a demostrar-se la setmana vinent quan surtin publicades les fotografies en prímica de la boda de Tamara Falcó. El més probable és que Isabel Preysler aparegui amb els nuvis en la foto de la portada, de fet.