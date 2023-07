Isabel Preysler, sin suerte en los negocios: ¿de dónde saca el dinero?

Isabel Preysler debe de tenerlo todo preparado por la boda de Tamara Falcó e Íñigo, que tendrá lugar mañana mismo. Este sábado, la pareja se dará el «sí, quiero» después de que la socialité hubiera recomendado a su hija que no lo hiciera. En un principio, no le gustaba el empresario para la joven porque sabía que le había estado infiel una vez y que esto podía volver a suceder. Ahora, sin embargo, varias fuentes aseguran que se habría tragado sus palabras y le habría mostrado su apoyo.

El enlace costará unos cuántos miles de euros, de esto no hay ningún tipo de duda. Isabel Preysler, la madre de la novia, podría haber colaborado a pagar ciertas cosas y es por eso que algunos se preguntan si realmente tiene tanto dinero como parece. La periodista Pilar Eyre ha analizado sus negocios en Lecturas y ha llegado a la conclusión de que, realmente, no tiene tan buena traza en el ámbito empresarial.

Todos los negocios de Isabel Preysler, poco fructíferos

Explica que Isabel Preysler dio de alta la primera sociedad a su nombre en el 2000 y que solo tuvo actividad durante tres años, aunque no lo habría cerrado hasta el año pasado. No habría tenido nunca unas cifras positivas, así que muy fructífera no fue. Después no puso en marcha ningún otro negocio hasta el 2015, momento en el que sacó al mercado su crema facial: «Esta aventura la emprendió con su hija Ana Boyer, que hoy en día continúa administrando ella. En estos siete años no han tenido todo el éxito que se esperaban«, asegura.

Que no haya sido una buena empresaria no quiere decir que no haya hecho dinero. Solo hay que fijarse en la gran cantidad de productos -de belleza, sobre todo- de los que es imagen. Debe de cobrar muy bien todas estas campañas de publicidad, del mismo modo que ella también ayuda a las marcas de lujo que la contratan a tener más ventas o, al menos, más repercusión mediática.

Isabel Preysler, imagen de los bombones Ferrero Rocher | Europa Press