Ángel Garó l’ha fet grossa en opinar sobre política en un vídeo que ha compartit al seu canal de TikTok. L’humorista i actor ha deixat clar, per si hi havia algun dubte, que és votant de dretes. El seu objectiu? Recomanar que més gent segueixi el seu camí i també votin partits d’aquesta ideologia en les eleccions del 23 de juliol. I és que, segons ell, res no és incompatible amb ser votant del PP i Vox: “Jo soc homosexual i soc de dretes. Em fa molta gràcia que els d’esquerres es facin els propietaris del LGTBI, veritat? Jo soc homosexual i soc de dretes”.

“Ara bé, veig la injustícia dia a dia perquè llegeixo i estudio. Em sembla molt fort el socialcomunisme que estem vivint en aquests moments. I, com que estem en democràcia, dic el que em surt de l’ànima de la mateixa manera que ho fan els d’esquerres i negacionistes de la història. Perquè ara Putin no és comunista, no, és amic de Franco”, diu amb ironia.

Ángel Garó critica la gent d’esquerres en un vídeo que s’ha viralitzat

Deixa clar que votar la dreta en aquestes eleccions generals pot tenir molts beneficis: “Els d’esquerra tenen contestacions per a tot. Jo l’única cosa a la qual animo és a votar els partits que són dignes, perquè Podemos el que és… el millor que va fer és tallar-se la cueta“, diu en referència a Pablo Iglesias. Considera que els partits d’esquerra són “una manada de pocavergonyes”: “Li diuen progressisme i repeteixo, jo soc homosexual i, a molta honra, jo voto al que s’ha de votar. Tinguin collons i votin el que és bo. Deixin-se de tanta m… d’esquerres i de tant comunista que ens portarà a la ruïna”.

El més fort de tot plegat és que a Twitter ha rebut molts aplaudiments per aquestes paraules, un suport que ben segur que ni tan sols ell s’esperava. La gent de dretes ha omplert la xarxa social per destacar que és “un gran” i que els encanta que parli amb sinceritat públicament sobre un tema tan controvertit com aquest.