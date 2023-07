Ángel Garó la ha liado al opinar sobre política en un video que ha compartido en su canal de TikTok. El humorista y actor ha dejado claro, por si había alguna duda, que es votante de derechas. ¿Su objetivo? Recomendar que más gente siga su camino y también voten a partidos de esta ideología en las elecciones del 23 de julio. Y es que, según él, nada es incompatible con ser votante del PP y Vox: «Yo soy homosexual y voto a derechas. Me hace mucha gracia que los de izquierdas se hagan los propietarios del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual y soy de derechas».

«Ahora bien, veo la injusticia día a día porque leo y estudio. Me parece muy fuerte el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como que estamos en democracia, digo lo que me sale del alma del mismo modo que lo hacen los de izquierdas y negacionistas de la historia. Porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco», dice con ironía.

Ángel Garó critica a la gente de izquierdas en un video que se ha viralizado

Deja claro que votar a la derecha en estas elecciones generales puede tener muchos beneficios: «Los de izquierda tienen contestaciones para todo. Yo lo único a lo que animo es a votar los partidos que son dignos, porque Podemos lo que es… el mejor que hizo es cortarse la coleta«, dice en referencia a Pablo Iglesias. Considera que los partidos de izquierda son «una panda de sinvergüenzas»: «Le dicen progresismo y repito, yo soy homosexual y, a mucha honra, yo voto a lo que se tiene que votar. Tengan cojones y voten al que es bueno. Déjense de tanta m… de izquierdas y de tanto comunismo que nos llevará a la ruina».

Lo más fuerte de todo es que en Twitter ha recibido muchos aplausos por estas palabras, un apoyo que muy seguro que ni siquiera él se esperaba. La gente de derechas ha llenado la red social para destacar que es «un grande» y que les encanta que hable con sinceridad públicamente sobre un tema tan controvertido como este.