Andreu Buenafuente posa a la venda 50 quadres pintats per ell mateix

Andreu Buenafuente està d’enhorabona. El presentador va anunciar fa uns mesos que havia començat a explotar la seva faceta creativa i que posaria a la venda els quadres que pinta en el seu temps lliure. Aquest cap de setmana ha estat el moment escollit per donar el tret de sortida a aquest nou projecte i, després de molta preparació, ha engegat la pàgina web en la que es podran adquirir les obres d’art que crea.

El de Reus ha posat a la venda una col·lecció d’art creada per ell mateix que consta de 50 obres. Les ha dividit en diferents temes, entre els que destaquen alguns com “llocs”, “reflexions” o “personal”. Totes elles tenen en comú els colors vius i llampants que les pinten, així com uns dibuixos cridaners i divertits que també es veu que estan inspirats en l’actualitat.

El preu? L’obra més barata es pot comprar per 250 €, mentre que la més cara està disponible per 500 €. De totes aquestes, ja n’ha venut set tal com apareix en la seva pàgina web. Cada obra és única, ja que no en fa dues d’iguals. Del preu total, Andreu Buenafuente assegura que destinarà el 10% a una obra benèfica.

Andreu Buenafuente posa a la venda els seus quadres | Instagram

Així es veu la pàgina web de les obres d’Andreu Buenafuente

Així són alguns dels quadres que ha pintat Andreu Buenafuente

El presentador ha compartit una galeria amb alguns dels quadres que ha pintat i que ja poden adquirir-se a través de la seva pàgina web. Entre ells, destaquen un en el que presumptament finta la filla en un retrat molt estrafolari. També té obres que crea a partir de punts i figures geomètriques, dibuixos amb missatges i alguna picada d’ullet a l’actualitat.

Andreu Buenafuente comença una nova aventura que, de moment, ja l’ha fet guanyar uns quants diners. Caldrà esperar per veure si triomfa en una faceta de pintor que sorprèn uns fans que no tenien ni idea del seu talent artístic.