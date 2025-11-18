Amaia va saltar a la fama el 2017, quan l’audiència d’Operación Triunfo la va convertir en la guanyadora d’una de les edicions més mediàtiques de la història del concurs. Des de llavors, s’ha diferenciat de la resta perquè ha fugit de les grans discogràfiques i ha confiat en el seu instint més allunyat de la música comercial. Triomfadora i molt aplaudida, pocs artistes poden dir que es mantenen tan fidels a si mateixos com ella. Per tot això i més, la revista GQ l’ha seleccionat com la seva dona de l’any i ho han celebrat amb una entrevista molt personal que ens serveix per descobrir secrets sobre ella. Per exemple? Que viu a Barcelona perquè la prefereix, mil vegades, a Madrid.
L’artista no actuarà a la capital espanyola durant la seva pròxima gira, un anunci que ha sorprès moltíssim. L’acabarà al Palau Sant Jordi i no al Movistar Arena: “Que vingui la gent de Madrid, que allà ja van molt”. Ella resideix a Barcelona, una ciutat a la qual va traslladar-se perquè aquí es troba el millor conservatori de piano. El seu germà hi vivia des d’abans i això la va acabar de convèncer: “M’agrada Madrid, però només per a cinc dies perquè viure allà em saturaria una mica”.
Amaia confessa que sí que fa el que li dona la gana, moltes vegades, però això no impedeix que continuï sentint-se molt insegura. I, insisteix, que viure a Barcelona l’ajuda: “Això m’ajuda a tenir un dia a dia molt més normal, de la mateixa manera que treballar amb el meu germà que és el meu mànager des del principi i em baixa molt els peus a terra”. És cert, i ho reconeix, que ha tingut èpoques “d’estar molt tonteta” i sense el cap al seu lloc: “He estat més altiva, és inevitable. Quan surts d’OT, tens automàticament totes les facilitats i privilegis del món i he pogut donar per fer coses que, un altre artista amb una carrera progressiva, sap que són difícils”.
La cantant, en un altre punt de la conversa, assegura que ha tingut moments en què no ha estat capaç de veure’s en pantalla: “Em feia molta vergonya veure’m a OT i renegava una mica de mi mateixa en aquell moment, però ja he canviat el xip. Han passat vuit anys i m’adono que, llavors, era molt nena”.
Amaia confessa que ha trencat amb el català Daniel 2000
Aquest tampoc no ha estat un any gaire fàcil per a ella, ja que afirma que s’ha arribat a sentir “una mica perduda” perquè la vida professional li funcionava molt bé, però la personal no tant: “He trobat a faltar estar més connectada amb el meu present i amb mi mateixa”. En aquesta entrevista, l’Amaia confirma el rumor que l’envolta des de fa mesos sobre una possible ruptura amb el seu xicot català. I és que, efectivament, ja no surt amb Daniel 2000: “Hem trencat, sí, però continuem treballant junts perquè és com de la meva família. La nostra relació romàntica no va funcionar i hem canviat el vincle, però continuo estimant-lo moltíssim”.
Cal recordar que el noi és el seu director creatiu, així que ha de continuar veient-lo: “No som de conflictes, ens agrada parlar i explicar tot el que passa; el que facilita molt les coses. Hem connectat moltíssim perquè funcionem de la mateixa manera. Mai no m’havia passat això de trencar amb algú i continuar d’una manera tan còmoda que ens permet continuar treballant junts”. No va ser el cas amb l’Alfred d’OT, efectivament.
L’Amaia ha sorprès molt quan ha reconegut que no ha estat la millor de les nòvies, en el passat: “Sempre tenia la tendència a adaptar-me molt a l’altra persona a tots els nivells, era més submisa per dir-ho d’alguna manera. Amb ell he evolucionat i, per primera vegada, m’he sentit completament segura en una relació. Abans no em queia tan bé amb mi mateixa, però ara sí i això crec que es nota”.