Amaia saltó a la fama en 2017, cuando la audiencia de Operación Triunfo la convirtió en la ganadora de una de las ediciones más mediáticas de la historia del concurso. Desde entonces, se ha diferenciado del resto porque ha huido de las grandes discográficas y ha confiado en su instinto más alejado de la música comercial. Triunfadora y muy aplaudida, pocos artistas pueden decir que se mantienen tan fieles a sí mismos como ella. Por todo esto y más, la revista GQ la ha seleccionado como su mujer del año y lo han celebrado con una entrevista muy personal que nos sirve para descubrir secretos sobre ella. ¿Por ejemplo? Que vive en Barcelona porque la prefiere, mil veces, a Madrid.

La artista no actuará en la capital española durante su próxima gira, un anuncio que ha sorprendido muchísimo. La acabará en el Palau Sant Jordi y no en el Movistar Arena: “Que venga la gente de Madrid, que allí ya van mucho”. Ella reside en Barcelona, una ciudad a la que se trasladó porque aquí se encuentra el mejor conservatorio de piano. Su hermano vivía allí desde antes y eso la terminó de convencer: “Me gusta Madrid, pero solo para cinco días porque vivir allí me saturaría un poco”.

Amaia confiesa que sí que hace lo que le da la gana, muchas veces, pero eso no impide que continúe sintiéndose muy insegura. Y, insiste, que vivir en Barcelona la ayuda: “Eso me ayuda a tener un día a día mucho más normal, de la misma manera que trabajar con mi hermano que es mi mánager desde el principio y me baja mucho los pies a la tierra”. Es cierto, y lo reconoce, que ha tenido épocas “de estar muy tontita” y sin la cabeza en su sitio: “He sido más altiva, es inevitable. Cuando sales de OT, tienes automáticamente todas las facilidades y privilegios del mundo y he podido dar por hacer cosas que, otro artista con una carrera progresiva, sabe que son difíciles”.

Amaia protagoniza la portada de GQ

La cantante, en otro punto de la conversación, asegura que ha tenido momentos en los que no ha sido capaz de verse en pantalla: “Me daba mucha vergüenza verme en OT y renegaba un poco de mí misma en aquel momento, pero ya he cambiado el chip. Han pasado ocho años y me doy cuenta de que, entonces, era muy niña”.

Amaia confiesa que ha roto con el catalán Daniel 2000

Este tampoco ha sido un año muy fácil para ella, ya que afirma que se ha llegado a sentir “un poco perdida” porque la vida profesional le funcionaba muy bien, pero la personal no tanto: “He echado de menos estar más conectada con mi presente y conmigo misma”. En esta entrevista, Amaia confirma el rumor que la rodea desde hace meses sobre una posible ruptura con su novio catalán. Y es que, efectivamente, ya no sale con Daniel 2000: “Hemos roto, sí, pero seguimos trabajando juntos porque es como de mi familia. Nuestra relación romántica no funcionó y hemos cambiado el vínculo, pero sigo queriéndolo muchísimo”.

Hay que recordar que el chico es su director creativo, así que tiene que seguir viéndolo: “No somos de conflictos, nos gusta hablar y explicar todo lo que pasa; lo que facilita mucho las cosas. Hemos conectado muchísimo porque funcionamos de la misma manera. Nunca me había pasado esto de romper con alguien y continuar de una manera tan cómoda que nos permite seguir trabajando juntos”. No fue el caso con el Alfred de OT, efectivamente.

Amaia ha sorprendido mucho cuando ha reconocido que no ha sido la mejor de las novias, en el pasado: “Siempre tenía la tendencia a adaptarme mucho a la otra persona a todos los niveles, era más sumisa por decirlo de alguna manera. Con él he evolucionado y, por primera vez, me he sentido completamente segura en una relación. Antes no me caía tan bien conmigo misma, pero ahora sí y eso creo que se nota”.