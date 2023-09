Amaia d’OT parla de la seva nova vida: “Potser m’estic quedant enrere”

Amaia Romero sempre serà coneguda com la guanyadora d’Operación Triunfo 2017. La cantant de Navarra va iniciar una relació amb l’Alfred García a dins de l’acadèmia i van interpretar junts una cançó romàntica a Eurovisió, el que suposaria l’inici del seu final com a parella. Ella no ha destacat tant com altres companyes d’edició, ja que va trigar molt en publicar el seu primer disc i no ha optat per la música comercial. Tampoc no se l’ha vist gaire, un hermetisme que no ajuda a triomfar en aquest univers musical. No obstant això, aquest cap de setmana tancarà una gira que l’ha reunit amb els seus fans.

Ella s’ha volgut sincerar sobre aquesta etapa en una entrevista a El Mundo que destaca pels titulars que hi ha deixat anar. Entre ells, algunes confessions que demostren que té una vena molt vulnerable: “Sento que passen moltes coses tota l’estona i que cada dia es publiquen milers de cançons. A vegades tinc por i penso que, potser, m’estic quedant enrere. Admeto que soc bastant lenta en els meus processos creatius, m’agrada fer-ho tot lentament mentre la resta avança ràpidament. Jo no sento la necessitat d’estar tota l’estona sent notícia, no estaria còmoda si ho fes i tampoc no té res a veure amb la meva personalitat”.

“Sembla que no ets ningú si no et coneix tothom… Doncs per a mi el triomf és mantenir-me com estic i treballant com en aquests anys. Estic orgullosa de poder fer la música que faig perquè m’encanta i em fa sentir molt afortunada”, assegura Amaia. Se sent gelosa de la fama i atenció que han obtingut altres companys en detriment a ella? “No, mai no he tingut aquesta sensació. Jo no vaig voler que se’m donés aquest impuls, de fet. No volia començar a treure cançons de seguida perquè volia prendre’m el meu temps per descobrir què volia fer”. El que reconeix en aquesta entrevista és que ha perdut el contacte amb la resta de participants d’OT: “Segueixo les seves carreres a través de les xarxes socials, m’alegro molt dels seus èxits. La vida ens ha portat per camins separats, per això”.

Amaia d’OT fa una recomanació estranya als futurs concursants | Europa Press

Amaia Romero no vol tornar a Eurovisió

L’experiència a Operación Triunfo va canviar la seva vida radicalment: “No sé si m’ha fet madurar perquè tinc moments en els quals encara em sento una mica adolescent. De sobte surts d’un programa i fas coses que no havies fet mai abans, això t’obliga a aprendre. A més a més, també fa que aprenguis moltes coses sobre tu mateixa com que ets més forta del que sembla”.

El seu ex, l’Alfred, va presentar-se com a candidat al Benidorm Fest l’any passat per tornar a representar Espanya a Eurovisió. També s’ho planteja l’Amaia? En el seu cas, té clar que no ho tornaria a fer: “Estic molt bé com estic i m’agrada donar els meus concerts. En un futur mai no se sap… Però no crec que a la gent li vingui de gust tornar a veure’m allà quan encara no ha passat tant de temps. A mi no em ve de gust i tampoc no em crida massa l’atenció”.

Amaia Romero parla dels seus problemes psicològics a Salvados | La Sexta

Abanderada del feminisme, revela que ha viscut escenes desagradables com a dona: “He viscut situacions incòmodes amb algun professor que potser no vaig saber identificar en aquell moment… Després ho penses quan et fas gran i t’adones que va ser fort. No percebies que fos un abús, però quan comences a mirar-ho amb els ulls d’ara t’adones del que era en realitat”.