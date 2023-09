Amaia de ‘OT’ habla de su nueva vida: «Quizás me estoy quedando atrás»

Amaia Romero siempre será conocida como la ganadora de Operación Triunfo 2017 . La cantante de Navarra inició una relación con la Alfred García dentro de la academia e interpretaron juntos una canción romántica en Eurovisión , lo que supondría el inicio de su final como pareja. Ella no ha destacado tanto como otras compañeras de edición, ya que tardó mucho al publicar su primer disco y no ha optado por la música comercial. Tampoco se le ha visto mucho, un hermetismo que no ayuda a triunfar en este universo musical. Sin embargo, este fin de semana cerrará una gira que le ha reunido con sus fans.

Ella se ha querido sincerar sobre esta etapa en una entrevista en El Mundo que destaca por los titulares que ha soltado. Entre ellos, algunas confesiones que demuestran que tiene una vena muy vulnerable: «Siento que pasan muchas cosas todo el rato y que cada día se publican miles de canciones. A veces tengo miedo y pienso que, quizás, me estoy quedando atrás. Admito que soy bastante lenta en mis procesos creativos, me gusta hacerlo todo lentamente mientras el resto avanza rápidamente. Yo no siento la necesidad de estar todo el rato siendo noticia, no estaría cómoda si lo hiciera y tampoco tiene nada que ver con mi personalidad».

«Parece que no eres nadie si no te conoce todo el mundo… Pues para mí el triunfo es mantenerme cómo estoy y trabajando como en estos años. Estoy orgullosa de poder hacer la música que hago porque me encanta y me hace sentir muy afortunada», asegura Amaia. ¿Se siente celosa de la fama y atención que han obtenido otros compañeros en detrimento a ella? «No, nunca he tenido esta sensación. Yo no quise que se me diera este impulso, de hecho. No quería empezar a sacar canciones enseguida porque quería tomarme mi tiempo para descubrir qué quería hacer». Lo que reconoce en esta entrevista es que ha perdido el contacto con el resto de participantes de OT : «Sigo sus carreras a través de las redes sociales, me alegro mucho de sus éxitos. La vida nos ha llevado por caminos separados, por eso».

Amaia de OT hace una recomendación extraña a los futuros concursantes | Europa Press

Amaia Romero no quiere volver a Eurovisión

La experiencia en Operación Triunfo cambió su vida radicalmente: «No sé si me ha hecho madurar porque tengo momentos en los cuales todavía me siento un poco adolescente. De repente sales de un programa y haces cosas que no habías hecho nunca antes, esto te obliga a aprender. Además, también hace que aprendas muchas cosas sobre tú misma como que eres más fuerte del que parece».

Su ex, Alfred, se presentó como candidato en el Benidorm Fest el año pasado para volver a representar España en Eurovisión . ¿También se lo plantea Amaia? En su caso, tiene claro que no lo volvería a hacer: «Estoy muy bien como estoy y me gusta dar mis conciertos. En un futuro nunca se sabe… Pero no creo que a la gente le apetezca volver a verme allí cuando todavía no ha pasado tanto de tiempo. A mí no me apetece y tampoco me llama demasiado la atención».

Amaia Romero habla de sus problemas psicológicos en Salvados | La Sexta

Abanderada del feminismo, revela que ha vivido escenas desagradables como mujer: «He vivido situaciones incómodas con algún profesor que quizás no supe identificar en aquel momento… Después lo piensas cuando te haces grande y te das cuenta de que fue fuerte. No percibías que fuera un abuso, pero cuando empiezas a mirarlo con los ojos de ahora te das cuenta del que era en realidad».