Alfred García, sin filtro: respuestas sorprendentes y confesiones íntimas

Alfred García nunca no ha tenido pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar en una entrevista en El camerino de iCat. Ha sorprendido, por ejemplo, que escogiera Tu cara me suena por encima de Operación Triunfo en una batería de preguntas, cuando él es famoso gracias a este concurso. También han querido que se mojara y dijera quién prefiere, si su ex Amaia o la compañera de edición Aitana. Ante este reto, ha preferido quedar bien y no se ha decantado por ninguna de las dos. Gracias a este ataque de sinceridad hemos sabido que Alfred es más de playa que de montaña, que prefiere Barcelona a Madrid, que no le gusta el chocolate y que está a favor de Shakira en la guerra con Gerard Piqué.

Como buen catalán, Alfred ha reconocido que le gusta mucho Plats Bruts y que la veía cada verano. Y no solo esto, sino que todavía ahora recupera algunos capítulos a través de YouTube cuando tiene tiempo: «Cuando llega mayo, apetece».

Alfred responde preguntas íntimas | iCat

Por otra banda, ahora que queda un mes para Eurovisión , el cantante ha hablado sobre la elección de Blanca Paloma como representante española en la gran final: «Es una incógnita qué pasará porque no llevamos un tema popular. Creo que nos puede salvar la calidad vocal de Blanca y las decisiones que tome su equipo en el ámbito comunicativo y estratégicamente. Creo que lo harán bien. A mí me han invitado a ir al Festival, pero todavía no sé si iré porque tengo compromisos aquellos días».

Alfred García reconoce que siempre ha sido muy miedica en una entrevista sincera

Una de las asistentes del público le pregunta si se ha aburrido, alguna vez, al tener que cantar alguna canción. Él en un principio lo negaba, pero al final ha acabado reconociendo que siempre cuesta interpretar el mismo tema después de ciento veces: «Temas como Sevilla del primer disco no nos decía mucha cosa cuando la cantábamos en público».