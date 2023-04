Alfred García, sense filtre: respostes sorprenents i confessions íntimes

Alfred García mai no ha tingut pèls a la llengua i ho ha tornat a demostrar en una entrevista a El camerino d’iCat. Ha sorprès, per exemple, que escollís Tu cara me suena per sobre d’Operación Triunfo en una bateria de preguntes, quan ell és famós gràcies a aquest concurs. També han volgut que es mullés i digués qui prefereix, si la seva ex Amaia o la companya d’edició Aitana. Davant d’aquest repte, ha preferit quedar bé i no s’ha decantat per cap de les dues. Gràcies a aquest atac de sinceritat hem sabut que l’Alfred és més de platja que de muntanya, que prefereix Barcelona a Madrid, que no li agrada la xocolata i que està a favor de la Shakira en la guerra amb Gerard Piqué.

Com a bon català, l’Alfred ha reconegut que li agrada molt Plats Bruts i que la veia cada estiu. I no només això, sinó que encara ara recupera alguns capítols a través de Youtube quan té temps: “Quan arriba el maig, ve de gust”.

L’Alfred respon preguntes íntimes | iCat

Per una altra banda, ara que queda un mes per a Eurovisió, el cantant ha parlat sobre l’elecció de Blanca Paloma com a representant espanyola a la gran final: “És una incògnita què passarà perquè no portem un tema popular. Crec que ens pot salvar la qualitat vocal de la Blanca i les decisions que prengui el seu equip en l’àmbit comunicatiu i estratègicament. Crec que ho faran bé. A mi m’han convidat a anar al Festival, però encara no sé si hi aniré perquè tinc compromisos aquells dies”.

Alfred García reconeix que sempre ha estat molt poruc en una entrevista sincera

Una de les assistents del públic li pregunta si s’ha avorrit, alguna vegada, en haver de cantar alguna cançó. Ell en un principi ho negava, però al final ha acabat reconeixent que sempre costa interpretar el mateix tema després de cent vegades: “Temes com Sevilla del primer disc no ens deia gaire cosa quan la cantàvem en públic”.

El cantant diu que a la platja del Prat ha jugat molt al “Jo mai, mai”. Una pràctica que ha servit com a excusa perquè acabés reconeixent que sempre ha estat un noi molt poruc, per exemple. A més a més, sobre OT ha dit que si hagués de fer una col·laboració amb un excompany escolliria l’Aitana. Ha parlat bé de la Lola Índigo, també, de qui ha aplaudit que gestiona la seva carrera com ella vol.