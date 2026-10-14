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Incomoditat màxima a la Zarzuela: “Als dinars parlem l’idioma ‘letizio'”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/10/2026 11:42

Letícia va arribar a la família reial per sorpresa, una incorporació que no va acabar de fer el pes als sogres perquè no veien bé que el príncep hereu es casés amb una periodista divorciada. Sempre ha estat vox populi que Joan Carles i Sofia no li van posar les coses fàcils, una mala maror que Pilar Eyre explota en el seu llibre Sucesión. Ara, en una entrevista promocional al programa d’Ion Aramendi a Telecinco, confessa que ha volgut centrar-se en els anys foscos de l’actual reina espanyola: “Lluitava contra la corona que hi havia a terra plena de pols. Parlarem dels menyspreus que rebia, com l’anomenaven, les operacions estètiques que va fer-se per la pressió que rebia…“.

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Una anècdota que ha compartit demostra, perfectament, què passava a la Zarzuela en aquells primers anys. Joan Carles de Borbó mai no hauria ocultat que no li feia el pes Letícia, fins al punt que la ridiculitzava també en converses amb els seus amics: “Una persona que conec li va preguntar en quin idioma parlaven a taula. Ell sempre deia que parlaven letizio perquè Letícia era l’única que parlava en aquells dinars familiars“. La incomoditat era més que evident, doncs, si realment no li feien cas i optaven per un silenci incòmode que ella intentava trencar sense èxit.

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El sogre mai no va ser bo amb ella, pel que explica la periodista, i Letícia va intentar venjar-se alguna vegada. Per exemple? El dia de l’abdicació de Joan Carles, quan Letícia va voler vestir-se de manera informal “per no donar-li importància al seu gran dia”: “Ni tan sols va dirigir la mirada a Joan Carles. Ell estava fent un gran esforç per renunciar a gairebé 40 anys de regnat i ella només mirava les nenes i saludava”. De fet, hi hauria hagut un moment en què l’emèrit s’hauria volgut apropar a ella sense recompensa: “Ella va fer veure que es despistava“. Després de tantíssims menyspreus, sembla que Letícia va haver de convertir-se “en una lloba“.

Són feliços Felip i Letícia en el seu matrimoni?

Pilar Eyre creu que Felip i Letícia formen un matrimoni sòlid, però tenen les seves coses com tothom. El rei espanyol no sempre troba la complicitat de la seva dona, però, ja que a vegades desespera Letícia amb la seva vena tan “bromista”: “Ha arribat a corregir-lo públicament quan ha considerat que els seus comentaris no tenen gràcia“. Formen un “bon equip”, això sí, i considera que s’han convertit en uns companys de feina “excel·lents”.

Una sèrie de consideracions d’una de les periodistes millor informades del que passa pels passadissos de la Zarzuela quan ningú no els veu.

Joan Carles de Borbó Letícia

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