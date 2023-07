Cristina de Borbó comença a moure fils per poder tornar a Barcelona

Cristina de Borbó es quedarà amb la casa buida ara que també la filla petita marxarà a estudiar fora. Irene Urdangarin s’ha matriculat a una universitat molt cara en la qual farà Direcció Hostalera, un centre situat a una hora en cotxe de la finca familiar a Ginebra. El més probable és que es traslladi al campus a partir d’aquest curs, ja que d’aquesta manera s’evitaria haver de fer aquest trasllat dues vegades cada dia. D’aquesta manera, la germana de Felip VI es queda sola. Els altres tres fills els té repartits per la geografia, tenint en compte que el gran està a l’Índia, l’altre a Barcelona i el tercer a Madrid.

La infanta espanyola viu a Suïssa des del 2013, però el trasllat de la filla petita podria haver-li donat ales per pensar que potser ha arribat el moment de marxar d’allà. La revista Semana ha parlat amb fonts properes a ella, les qui insisteixen que Cristina comença a pensar que “la vida són etapes”. Diuen que hauria començat a sentir la síndrome del niu buit, encara que ho entén perquè sap que “és llei de vida”.

I què vol fer? Soltera i amb la possibilitat de treballar a algun altre lloc, s’estaria plantejant tornar a Espanya. Va marxar del país amb la cua entre les cames per la implicació del seu marit en una trama corrupta que l’acabaria portant a presó. Ara que ha passat un temps i que s’ha separat d’ell, creuria que s’hauria guanyat el dret a tornar a casa.

Aniria a Madrid? O a Barcelona aprofitant que allà té més amics i que, a més a més, el seu fill Pablo hi està vivint? “Vol tornar a Espanya perquè ja no res la lliga a Ginebra ara que la filla marxa. S’ho està plantejant seriosament. Existeix l’opció d’un trasllat i ella no fa més que donar-hi voltes”.

“Madrid o Barcelona són les opcions que té al cap ara. Li agrada més Barcelona perquè allà té molts amics i, a més a més, el seu fill Pablo està repuntant allà com a esportista. A Ginebra viu molt tranquil·la i no té cap pressió, però troba a faltar estar amb els amics i la família cada dia”, expliquen.

Diuen que està molt contenta amb el lloc de feina que té a Ginebra, però que començaria a pensar que no li compensa: “El dia a dia li és difícil perquè no té a prop la seva família. Continuaria treballant per a la fundació, ja que deixen teletreballar als seus treballadors, encara que hauria de personar-se de tant en tant en Ginebra”. Un canvi de vida que podria arribar més aviat del que la gent creu.