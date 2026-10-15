Iñaki Urdangarin sempre ha presumit de ser un pare entregat i molt present en el dia a dia dels seus fills. La imputació al cas Nóos i el posterior empresonament va marcar la vida de tota la família, però, i res no va tornar a ser igual entre ells. La gota que va fer vessar el got realment, això sí, van ser les fotos robades que van aparèixer a la portada de la revista Lecturas. En elles, es veia l’exduc de Palma agafat de la mà d’una altra dona quan no se sabia que s’havia separat de Cristina de Borbó. L’havia enganyat? Tothom ho va donar per fet, una infidelitat i un engany que també van fer molt de mal als nens. La relació amb la petita, amb Irene, va ser la que més malmesa va quedar. I, pel que diuen, encara avui no volen ni veure a Ainhoa Armentia. Ara, ha sorprès que Iñaki faci autocrítica precisament del seu paper com a pare.
N’ha parlat en el discurs que ha pronunciat a The Change Congress, una trobada al CosmoCaixa sobre el futur a l’esport i els desafiaments que enfronten les noves generacions. Iñaki Urdangarin, que va ser professional de l’handbol durant molts anys, ha volgut compartir el seu testimoni perquè considera que podria haver inculcat l’esport en els fills d’una altra manera: “Suposo que l’acompanyament que he fet als meus fills en l’esport tampoc no ha estat el millor possible“. Hi ha insistit molt? Els ha pressionat massa? Els ha forçat? No ha especificat què volia dir, però sí que ha volgut aprofitar aquest micròfon per entonar un mea culpa.
“En el meu cas, l’esport m’ha aportat moltíssim en la meva vida i, potser, si poso en pràctica aquestes eines puc retornar a l’esport almenys una part de tot el que m’ha donat”, ha insistit. El projecte l’ha fet reflexionar sobre com pot millor: “D’aquesta xerrada hem après moltíssim sobre tot el que podem fer millor”.
El projecte empresarial d’Iñaki Urdangarin a Barcelona, relacionat amb l’esport
Iñaki Urdangarin vivia de l’esport fins que va conèixer la infanta espanyola i va començar a treure diners de la família reial. Ara que ja no es troba sota la protecció dels Borbons, ha hagut de buscar-se la vida i ho ha fet en un negoci propi que ha muntat a Barcelona. Aquí, combina esport i benestar emocional amb dos socis que han volgut donar-li suport després del pas per presó.
A Bevolutive, ajuden joves esportistes a gestionar les emocions i afrontar els reptes de l’alta competició des d’una perspectiva saludable. A més a més, sí que sembla que Iñaki ha après dels seus errors perquè en aquesta empresa posen el focus en les famílies per donar-los eines també a ells per acompanyar aquestes joves estrelles sense afegir més pressió. Pel que sembla, deu sentir-se culpable de com ha gestionat la carrera esportiva del seu segon fill. Pablo Urdangarin és l’únic que ha seguit els seus passos en el món de l’handbol i el noi no ho fa pas malament, tenint en compte que també ha arribat a la primera divisió i ha jugat amb el Barça i el Granollers.
Iñaki no ha estat prou al seu costat? No ha sabut com ajudar-lo a gestionar la pressió? En les entrevistes que ha concedit el jove, però, sempre ha insistit que el pare ha estat el seu principal suport i que li ha donat molts consells. Si ho diu per quedar bé o no, ara es posa més en dubte que mai.