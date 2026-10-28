Irene Urdangarin ha donat una altra oportunitat a l’amor de la mà d’una parella amb qui sembla ben contenta. Pocs dies després que es publiquessin les primeres fotos amb Fernando Echevarría, del moment en què va presentar-li al seu avi Joan Carles de Borbó, ara se’n filtren més a altres ciutats: de Londres, on resideixen tots dos, a Sanxenxo i també Barcelona. Les revistes d’avui han col·locat a portada la filla petita d’Iñaki i Cristina, que ha fet una escapada exprés a Catalunya amb el nòvio i dos dels seus germans. Els fotògrafs els han vist junts a les grades en un dels partits de Pablo Urdangarin, l’únic dels quatre que ha seguit els passos del pare en l’handbol. Entre una cosa i l’altra, queda clar que el jove està més que integrat a la família.
La parelleta va conèixer-se a Londres aquesta primavera, quan el germà gran d’Irene va voler presentar-li aquest amic en un gest de celestí que ha tingut resultat. Tots dos haurien sentit una connexió instantània que va acabar derivant en l’inici d’una relació que va d’allò més bé. El noi té 10 anys més que ella i treballa en el sector de la banca, així que és un bon partit. Ella, mentrestant, estudia Gestió Internacional d’Hostaleria a Oxford.
La nova parella de Cristina Urdangarin, molt integrat a la família política
Fernando ja coneixia els seus cunyats, però aquesta és la primera vegada en què s’han publicat fotos de tots ells junts. Perfectament integrat, se l’ha vist en una reunió familiar amb les parelles dels altres germans: Johanna, la parella de Pablo i també Miguel i Olympia. En la seva arribada al pavelló, els fotògrafs han estat testimoni del bon rotllo entre tots ells perquè se’ls ha vist rebre aquesta nova incorporació a la família amb tendresa: “Molt atents amb ell, després del partit van anar a dinar tots junts a un restaurant de tapes i productes catalans“.
Amb aquesta nova relació, Cristina pot presumir de tenir enamorats els quatre fills. Des de la revista més monàrquica confessen que se sent “tremendament orgullosa” perquè veu que tots estan treballant el seu futur i que estan contents ara que han trobat parelles en el camí. A la revista Semana, veiem fotos de la nova parella de moda en un altre escenari. Aquí, se’ls veu a Londres amb roba d’esport mentre caminen en una escena més quotidiana del seu dia a dia. Fent la compra, còmplices i en una trobada que nodreix les revistes del cor d’aquest matí.