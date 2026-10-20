Irene Urdangarin té nova parella i la relació està més que consolidada, si fem cas a les últimes imatges que ens arriben d’ella. La filla petita d’Iñaki i Cristina de Borbó està estudiant el tercer curs de Gestió d’Hostaleria, Turisme i Esdeveniments a Oxford. És per això que ja s’ha acostumat a viure de manera independent, lluny del bressol de la mare i també de casa. Ara bé, sola no està perquè s’ha enamorat i està ben acompanyada. Els fotògrafs d’Europa Press l’han captat en un moment important de la seva relació, de fet, ja que ha viatjat fins a Galícia per presentar-li el seu avi. Joan Carles de Borbó ja coneix el Fernando Echevarría, el noi que ha robat el cor a la jove aristòcrata.
Les fotos mostren la parelleta molt unida, sempre junts i conversant tranquil·lament amb el rei emèrit espanyol. De fet, hi ha hagut un moment a destacar quan han volgut que els fessin una foto junts per retratar aquest moment. La noia, que havia arribat al port en el mateix cotxe que el seu avi, ha acabat marxant amb la parella després de passar tota la jornada al mar. Diuen que l’ha conquistat amb “perseverança” i “petits gestos romàntics” m flors, sopars amb restaurants amb encant o plans divertits.
L’havia conegut a través d’amics en comú i s’havia fixat en ell temps enrere, però no hauria estat fins poc abans de l’estiu quan van coincidir al Puerto de Santa María, a Cadis, on ell té una casa: “Allà, la complicitat entre ells va donar pas a una cosa més”. Alguns testimonis van treure a la llum que l’havien vist “especialment tendra” amb un noi, però els seus amics no van voler parlar-ne perquè tot just estaven començant i no volien precipitar els esdeveniments.
Qui és Fernando Echevarría, el nou xicot d’Irene Urdangarin?
Pel que ha sabut la revista Semana, Irene Urdangarin i Fernando surten des de fa cinc mesos. Ell treballa a la City de Londres, un economista de 31 anys amb una posició professional “consolidada”. Hi ha una diferència d’edat important entre ells, tenint en compte que té deu anys més que ella, però el seu entorn descriu aquest tret com “una cosa positiva”. Viuen a 90 km de distància, però Irene viatja amb molta freqüència a la capital anglesa per visitar el seu germà Juan -que hi viu amb un company de pis- i aprofita aquestes estades a casa seva per poder quedar amb el xicot.
“Divertida, espontània, esbojarrada quan té confiança i amb un gran sentit de l’humor”. Així descriuen una de les netes més desconegudes de Joan Carles, la que aquest cap de setmana ha trencat l’hermetisme que sempre regna en la seva vida sentimental amb aquest viatge especial a Sanxenxo. El seu xicot prefereix mantenir-se en l’anonimat i allunyat de l’atenció mediàtica, pel que diuen, però ha trobat en ella una persona “de qui està molt enamorat”.
A Irene li preocupa que l’exposició pública pugui “incomodar-lo”, però aquest cap de setmana no ha tingut inconvenient en aparèixer amb ell. Asseguren des del seu entorn que està “tan contenta i emocionada” amb aquesta relació, que ha decidit viure-la “amb naturalitat” encara que això signifiqui compartir públicament aquesta part de la seva vida íntima.
Una història d’amor que confia que funcioni més que les anteriors que hagi pogut tenir.