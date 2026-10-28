Irene Urdangarin ha dado otra oportunidad al amor de la mano de una pareja con quien parece estar muy contenta. Pocos días después de que se publicaran las primeras fotos con Fernando Echevarría, del momento en que le presentó a su abuelo Juan Carlos de Borbón, ahora se filtran más en otras ciudades: de Londres, donde residen ambos, a Sanxenxo y también Barcelona. Las revistas de hoy han colocado en portada a la hija pequeña de Iñaki y Cristina, que ha hecho una escapada exprés a Cataluña con el novio y dos de sus hermanos. Los fotógrafos los han visto juntos en las gradas en uno de los partidos de Pablo Urdangarin, el único de los cuatro que ha seguido los pasos del padre en el balonmano. Entre una cosa y otra, queda claro que el joven está más que integrado en la familia.

La parejita se conoció en Londres esta primavera, cuando el hermano mayor de Irene quiso presentarle a este amigo en un gesto de celestino que ha tenido resultado. Ambos habrían sentido una conexión instantánea que terminó derivando en el inicio de una relación que va de lo mejor. El chico tiene 10 años más que ella y trabaja en el sector de la banca, así que es un buen partido. Ella, mientras tanto, estudia Gestión Internacional de Hostelería en Oxford.

La nueva pareja de Cristina Urdangarin, muy integrado en la familia política

Fernando ya conocía a sus cuñados, pero esta es la primera vez en que se han publicado fotos de todos ellos juntos. Perfectamente integrado, se le ha visto en una reunión familiar con las parejas de los otros hermanos: Johanna, la pareja de Pablo y también Miguel y Olympia. En su llegada al pabellón, los fotógrafos han sido testigos del buen ambiente entre todos ellos porque se les ha visto recibir esta nueva incorporación a la familia con ternura: «Muy atentos con él, después del partido fueron a comer todos juntos a un restaurante de tapas y productos catalanes«.

Las revistas captan fotos de Irene y el nuevo chico en Barcelona | ¡Hola!

Primeras fotos de Irene Urdangarin con la nueva pareja | Semana

Con esta nueva relación, Cristina puede presumir de tener enamorados a los cuatro hijos. Desde la revista más monárquica confiesan que se siente «tremendamente orgullosa» porque ve que todos están trabajando en su futuro y que están contentos ahora que han encontrado parejas en el camino. En la revista Semana, vemos fotos de la nueva pareja de moda en otro escenario. Aquí, se les ve en Londres con ropa deportiva mientras caminan en una escena más cotidiana de su día a día. Haciendo la compra, cómplices y en un encuentro que nutre las revistas del corazón de esta mañana.