Belén Esteban, “enfonsada” pels problemes de salut i l’operació

Belén Esteban ha ingressat a l’hospital aquest dijous, preparada per sotmetre’s a l’operació que va haver de suspendre la setmana passada. Cal recordar que la tertuliana de Sálvame va patir un accident en directe que l’ha forçat a ser intervinguda, ja que va trencar-se la tíbia i el peroné per una caiguda. En un primer moment, van traslladar-la fins al centre hospitalari en ambulància. Les imatges van viralitzar-se perquè no volia que els fotògrafs la captessin en aquesta situació i va ocultar-se completament sota uns llençols blancs.

Se’n va parlar moltíssim, per la qual cosa no ha volgut repetir l’error i, en aquesta ocasió, ha acudit asseguda en la part de darrere de l’ambulància a la que l’acompanyava el seu marit. Volia impedir que els paparazzi aconseguissin la foto, així que va entrar a l’hospital a través de l’accés privat del pàrquing. El problema? Que va fallar la porta del garatge i van haver d’anar dues persones a intentar arreglar-lo. Això va provocar que el Miguel hagués de baixar de l’ambulància de molt mala llet, tal com han retratat a les fotografies d’Europa Press.

El marit de Belén Esteban l’acompanya a l’hospital | Europa Press

Belén Esteban, a quiròfan per ser operada

La qüestió és que Belén Esteban s’ha sotmès a l’operació, finalment, aquest matí. La mítica col·laboradora de televisió tenia moltes ganes de poder operar-se, sobretot després dels problemes que van impedir que la intervinguessin quan tenien previst; una sèrie d’ulceres i llagues provocades pel guix que li havien col·locat. Ara que ja se li han cicatritzat, els metges podien portar-la a quiròfan per intentar curar els ossos que s’ha fracturat.

La intervenció arriba en un moment molt complicat per a la tertuliana, que s’ha enfonsat anímicament per culpa d’aquesta baixa: “Per fi podrà passar pel procés de recuperació, del que té ganes perquè la caiguda li ha generat una davallada anímica molt forta”, deien la seva companya del programa de Telecinco, Terelu Campos. La princesa del pueblo compta amb el suport dels companys i també del marit, que no s’ha separat del seu costat des del passat 25 d’abril quan va patir la caiguda en directe a plató.

Belén Esteban està molt desanimada, tal com revela la resta de tertulians: “Afronta aquest moment tan difícil amb pocs ànims, té una davallada enorme i està molt desanimada. L‘operació la té enfonsada completament“.