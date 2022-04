Ana Rosa posa data a la tornada a la feina després del càncer

Ana Rosa Quintana informa els seguidors de les novetats de la seva lluita contra el càncer, així com els companys del programa també van deixant anar alguna informació al respecte. L’últim que se sabia fins ara era que hauria de ser operada d’aquí a pocs dies, una intervenció en la que els metges intentarien eliminar tota possibilitat de rèplica de la malaltia. La periodista va anunciar que tenia càncer de pit el passat mes de novembre, moment en el que va apartar-se de la televisió per centrar-se en el tractament.

Ara que es troba millor i té bones notícies mèdiques, hauria començat a parlar amb la direcció del programa per posar data al seu retorn. Si tot va bé, la presentadora tornarà al cadpavant del magazín matinal de Telecinco el pròxim mes de setembre. Així ho assegura El Confidencial Digital, que asseguren que l’operació permetrà que torni a la feina amb l’inici del curs escolar. El pronòstic era bo tenint en compte que el càncer estava molt localitzat, encara que el tractament intens era obligatori igualment. El final d’aquest camí tan dolorós i difícil arriba al seu final, i ella no podria estar més contenta amb la tornada a la rutina.

Fonts properes a ella afirmen al mitjà que Ana Rosa està “estupenda” i que intenta fer “vida normal”, encara que continua de baixa per petició dels metges. Ella mateixa ha reconegut públicament que la falta de feina ha estat un dels inconvenients més grans: “Durant els quatre primers mesos estava rabiosa perquè s’estava perdent esdeveniments polítics i socials importants”.

Ana Rosa Quintana recomana fer ioga durant la quimioteràpia | Instagram

La seva vida ha canviat des que li diagnostiquessin càncer, per això. Ara manté una alimentació molt sana, ha dit adéu al greix i a l’alcohol. Fa més exercici que mai i descansa mentre no perd de vista tot el que passa en l’actualitat i en el seu programa. Confia que l’operació vagi bé i que els resultats siguin tan bons com esperen, el que confirmaria la seva reincorporació a televisió després de l’estiu.