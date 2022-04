El talent ‘tech’ de Barcelona es mou: empreses i estudiants es reuneixen per a posar solució a la bretxa en talent digital

La bretxa en talent tech és cada vegada més àmplia: l’oferta i demanda d’ocupació digital sofreix actualment un important desajustament i, en aquest context, sorgeixen iniciatives per a connectar el talent digital jove de Barcelona amb oportunitats d’ocupació que ofereixen empreses tecnològiques capdavanteres.

L’última trobada d’aquest tipus ha estat organitzat per The Knot Worldwide, reconeguda companyia del sector nupcial digital, de la mà de Tech Barcelona, en el qual han participat gairebé un centenar de persones que en l’actualitat s’estan formant en competències digitals o s’han llicenciat recentment.

David Xicota, VP Engineering The Knot Worldwide, companyia que en l’actualitat es troba immersa en ple procés de contractació de 250 persones fins a finals del 2022, ha assenyalat el repte tech que suposa desenvolupar tots els portals web del grup des de Barcelona, tenint la possibilitat de treballar amb tecnologies molt avançades i de treballar en remot. La companyia està buscant perfils com el de Backend Developers, Fullstack Developers, Mobile Developers, entre altres.

A la fi del passat any, la multinacional The Knot Worldwide va anunciar l’elecció de Barcelona per a situar un hub tecnològic del grup a escala internacional, des del qual se centralitza el negoci de 14 mercats a Europa, Àsia i Amèrica Llatina. “A més de l’interessant repte tecnològic, per als candidats suposa l’oportunitat de treballar per a mercats internacionals de gran envergadura i de sumar-se a un equip amb gran projecció de futur en un entorn multicultural i divers”, afegeix Xicota.

Altres dues empreses digitals s’han sumat a l’esdeveniment. Des d’Adevinta han assenyalat la importància de treballar de la mà de les universitats per a formar i crear més talent divers i aconseguir una major diversitat de gènere en les empreses del sector, mentre que els portaveus d’Ocado Technology han ressaltat la cultura de valors de la companyia i l’autonomia amb la qual compten els candidats a llocs tech, participant fins i tot en la presa de decisions.

Les tres companyies han coincidit que el model de treball en remot ha vingut per a quedar-se sent aquest un dels factors que més valoren els candidats en el moment de triar treball, a més de la importància de les ‘softskills’.

Entre els perfils assistents es trobaven alguns dels més demandats per les companyies tech: des de desenvolupadors, Product Managers, Product Designers, Data Analysts, Data Scientists i BI Developers, que han pogut conèixer les oportunitats laborals que oferien les companyies.

El sector ‘tech’ està en plena efervescència. Les TIC generaran gran part de l’ocupació el 2022. Si s’analitzen les dades a Catalunya només el mes de febrer d’enguany, el sector TIC va generar 4.665 noves ofertes de treball, una variació del 0,9% respecte al mes anterior, segons Barcelona Digital Talent. Quant a la ciutat comtal seria la que absorbiria el gran volum d’ofertes digitals amb 3.598 de noves vacants.

La bretxa digital existent entre oferta i demanda tech no se circumscriu només a Espanya, sinó que és un fenomen global. A Europa, per exemple, la demanda de talent digital està experimentant un creixement de gairebé 6 vegades major que el de l’ocupació en general.