Un exfuncionario de Educación ficha como asesor de Illa un mes después de dimitir

Cambios en el sottogoverno de Salvador Illa. Xavier Güell, que hace un mes dimitió por cuestiones “personales” como director general de Centros Concertados y Privados del Gobierno, ha fichado ahora como asesor del presidente Illa. Así lo recoge una resolución del pasado 29 de abril publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). El vicepresidente de Units per Avançar –formación aliada al PSC y que tiene en Ramon Espadaler, consejero de Justicia, su máximo exponente en el Gobierno– entra al Gabinete del Presidente como asesor dentro del área estratégica.

Según recoge la resolución, Güell ayudará al presidente a planificar “aquellas acciones que tengan impacto en su discurso y su imagen”. Entre sus funciones, también destaca la elaboración de acciones que sirvan para “alinear el relato del presidente con la acción de gobierno” y elaborar informes sobre los eventos en los que participe Illa. Güell también participará de la coordinación con otros órganos y unidades del ejecutivo, y preparará los materiales que solicite el gabinete presidencial.

Xavier Güell, a la derecha, en una imagen de archivo / Units per Avançar

Breve paso por el departamento

En su breve etapa en el Departamento de Educación, Güell fue el instigador de un pacto con las patronales para dotar a la concertada de 391 millones de euros entre 2026 y 2030. Un pacto que no ha gustado a los sindicatos, que cuestionan que la mayoría de ese dinero no se destinará al personal educativo. La mitad de esos recursos son para “gastos de funcionamiento”, según los detalles expuestos por Educación; del resto, unos 156 millones para el refuerzo de plantillas y 42 para necesidades de los alumnos.

Güell dimitió tras semanas de rumores que apuntaban a cierto descontento del sector con su labor. No solo los sindicatos, críticos con las posturas del departamento, sino también de las patronales. La agencia EFE remarcaba que la consejera Esther Niubó no estaba satisfecha con su labor y otras fuentes sindicales consultadas por El Món apuntan que el exdirector anuló algunas reuniones las semanas previas a su dimisión.