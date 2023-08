En estado muy grave una mujer por el accidente de una carroza en Puigcerdà

El accidente de una carroza que participaba en la Fiesta de l’Estany de Puigcerdà ha causado 19 heridos, entre los cuales tres han tenido que ser trasladados al Hospital de Cerdaña. La mayoría de los heridos, según informa Sistema de Emergencias Médicas, han recibido el alta in situ por las cuatro unidades terrestres que se han trasladado al lugar de los hechos.

Además, tres mujeres, dos en estado leve y una en estado muy grave, han tenido que ser trasladadas al Hospital de Cerdaña. El accidente, según explica Cerdanya digital, se ha producido cuando la estructura que había encima del remolque se ha desplazado en una curva durante el pasacalle que se hacía en la zona del Parque Schierbeck, donde hay el emblemático estaño del municipio.

Accident d'una carrossa a #Puigcerdà:

Des del #SEM s’han activat 4 unitats terrestres i s’han realitzat 19 assistències:



S’han atès i traslladat 3 afectats a l’ Hospital de #Puigcerdà (2 dones en estat lleu i 1 dona molt greu) i 16 altes in situ. — SEM. Generalitat (@semgencat) August 27, 2023

El Ayuntamiento de Puigcerdà ha informado que ha suspendido el desfile del anochecer por las condiciones de lluvia, así como los conciertos por la tarde y noche de la Fiesta de l’Estany. En cambio, ha decidido mantener el piromusical, previsto para las 23.00 horas, y que servirá de fin de fiesta.

El desfile de carrozas había introducido cambios

La Fiesta de l’Estany de este año había introducido cambios en el desfile de carrozas de domingo, tanto en la del mediodía como la de la noche. El Ayuntamiento y la misma comisión de Carrossaires habían eliminado el formato de premios clasificatorios y con compensación económica para eliminar el componente competitivo que generaba, y se había acordado que se otorgarían trofeos a las carrozas más originales, más engalanada y más artística, y también un cuarto a la colaboración especial.

«Hemos cambiado el sistema, con un formato acordado con la comisión de Carrossaires, porque antes la clasificación y los premios generaba toxicidad entre las carrozas; se decía que una era mejor que la otra y, al haber también dinero entremedias, no generaba espectáculo sino una competición no sana. Por eso hemos decidido dar galardones y no dictaminar cuál es mejor o peor», detalló el regidor de Fiestas, Pol Ravetllat, al presentar la modificación de los premios.