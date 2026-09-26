El transporte separa a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en dos grupos que viven en dos realidades paralelas: los que van con Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y los que toman Rodalies. La puntualidad del primer servicio contrasta con los retrasos y todo tipo de incidencias del segundo. Especialmente en hora punta, en la que la estación se colapsa y se forma un embudo que indigna a los usuarios. “Una gran mayoría, quizás un 80% de los pasajeros del R8, son estudiantes. Y esto forma aglomeraciones en los andenes a primera hora de la mañana, antes de comenzar las clases. Es urgente que se incrementen las frecuencias de tren”, comenta Adam Jiménez, estudiante y representante de la plataforma R8 Existeix.

La estación de Rodalies queda en las afueras de la universidad y los estudiantes tienen que tomar unos buses internos de la UAB que los trasladan a las facultades en trayectos que no duran más de cinco minutos, en la mayoría de los casos. “La universidad hace lo que puede y adapta las frecuencias de los buses a la demanda de cada momento”, argumenta Jiménez, “pero si no hay más trenes, todos los estudiantes se acumulan y la UAB no da abasto”. A las aglomeraciones que hay dentro de los trenes –la mayoría de ellos cortos, de solo tres vagones–, los estudiantes deben sumar la fila que se forma para salir de los andenes y el tiempo de espera para tomar el bus interno.

Esta semana, Renfe ha incorporado un tren de refuerzo del R8 entre Granollers y Cerdanyola-Universitat de lunes a viernes. Un refuerzo que sale de Granollers a las 7.21 horas y llega a la universidad a las 7.39 horas. Todo esto, contando que no haya retrasos por el camino. La decisión llega también tras la presión de los ayuntamientos de Granollers, Montmeló, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal y Martorell, cuatro de los cuales, gobernados por alcaldes socialistas, dos con mayoría absoluta. Los municipios dirigieron una carta conjunta a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para solicitar un aumento de la frecuencia de los trenes del R8.

La entrada a la estación de Cerdanyola – Universitat, que da acceso a la UAB | Enric – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0

«Es difícil hacerlo peor»

«Celebramos la voluntad de dar un mejor servicio al R8, pero consideramos que esto es muy insuficiente», concluye Jiménez, crítico con cómo se ha gestionado la decisión. “No hemos tenido ninguna influencia en la elección del horario. Es difícil haberlo hecho peor de lo que lo han hecho”, espeta el activista. “El tren de refuerzo ha circulado desde el lunes, pero no han avisado que lo pondrían, ni a la UAB ni a nosotros ni a nadie. Lo único positivo es que es un tren más largo que el habitual del R8 y quizás recoge a algunas personas para que el siguiente no vaya tan lleno”, concluye.

A corto plazo, el objetivo de la plataforma de afectados es replantear los horarios de este nuevo tren. Más a largo plazo, la intención es que haya dos trenes por hora, uno cada 30 minutos. Con este objetivo han recogido firmas y han presentado un escrito a la síndica de greuges de la UAB. “Como suele pasar, la UAB no ha sido consciente hasta que el tren estaba en funcionamiento”, apunta la respuesta de la universidad sobre este refuerzo. Entre las mejoras que tanto Renfe como la Generalitat han comunicado a la universidad está el incremento de frecuencia del R8 a dos trenes por hora. “La decisión está tomada y se está a la espera de encontrar el financiamiento de forma estable”, apunta en este sentido la síndica.

Los estudiantes, algunos presentes en la plataforma R8 Existeix, trasladarán en la próxima reunión de seguimiento con la administración la necesidad de replantear este tren y de poner al mismo tiempo una fecha para el aumento de frecuencia. Lo harán en los próximos días, en una de las reuniones periódicas que las plataformas de usuarios de Rodalies mantienen con el Gobierno y Renfe desde el accidente de Gelida. En el caso del R8, los integrantes de la plataforma se habían centrado hasta ahora en pedir que la línea sea “más puntual” y en exigir el cumplimiento “de las obras pendientes”.

Las plataformas dejaron de asistir a estas reuniones, de carácter semanal, porque concluyeron que nada de lo que se hablaba allí servía para nada y que eran una pérdida de tiempo, según asegura Adam Jiménez en conversación con El Món. Después de superar momentos críticos, las reuniones vuelven a producirse y, en los próximos pasos, los afectados se centrarán en el incremento de frecuencias.