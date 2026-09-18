La consejera de Salud, Olga Pané, ha cedido a las presiones de los médicos y ha terminado reuniéndose con el sindicato Metges de Catalunya (MC) para abordar los motivos que han llevado a los facultativos a una huelga indefinida que comenzará el 28 de octubre. Los médicos catalanes se suman a la huelga del resto de sindicatos estatales en contra de la reforma del estatuto marco, que regula las condiciones mínimas de todos los profesionales sanitarios del Estado, aunque matizan que las competencias en sanidad están delegadas y que es el ejecutivo catalán quien debe dar respuesta a sus demandas. Metges de Catalunya, que ha celebrado el acercamiento con el ejecutivo, aclara que “en ningún caso se trata de una negociación formal” y mantiene tanto la huelga como la campaña ‘ni un minuto más’, a través de la cual han dejado de hacer horas extra.

“Los representantes del sindicato y la administración han abordado conjuntamente las causas del conflicto y han manifestado la voluntad compartida de encontrar vías de solución para poner fin a la confrontación y recuperar la normalidad en la atención médica catalana”, ha apuntado MC en un comunicado. “No hay ninguna negociación formal, pero sí ha servido para destensar un poco la situación”, explica a El Món Ramon Sarrias, secretario de finanzas de Metges de Catalunya y uno de los asistentes a la reunión. Es la primera vez desde el inicio del actual ciclo de movilizaciones, en octubre del año pasado, que la consejera se reúne con el sindicato exclusivo de médicos para abordar cuestiones específicas de la huelga.

A pesar del acercamiento, por ahora no se ha acordado cuándo será el próximo encuentro. “Lo que hemos pedido es que tenga un gesto en la próxima mesa médica. La consejera quiere segmentar los temas, para tratar solo aquellos en los que se siente más cómoda, limitándose a hablar de las guardias”, comenta Sarrias. Es una de las principales reclamaciones de los facultativos. Según el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, las guardias de 24 horas fueron instauradas como una solución óptima para garantizar una asistencia continuada a la población cuando “la presión asistencial no era como la actual” y los servicios de Urgencias no se habían convertido en “un supermercado de atención sanitaria 24 horas”.

La consejera de Salud, Olga Pané, se reúne con Metges de Catalunya (MC) para hablar de los motivos de la huelga indefinida que comienza en octubre / Imagen de MC

Sin pistas de un posible convenio propio

En todo caso, el sindicato no compra la idea del departamento, que quiere tratar los temas de forma “segmentada”. “Le hemos pedido tratar también otras reivindicaciones en la mesa en la que se deben abordar las guardias”, remarca Sarrias. A pesar de todo, nada apunta a que el departamento haga ningún gesto en dirección al convenio propio, tal como querrían los facultativos. “Si no les gusta el término de convenio, pues hablemos de marcos propios de negociación con capacidad de decisión, ningún problema”, apunta Sarrias ante las reticencias mostradas por otros colectivos sanitarios y algunos representantes políticos de la izquierda. La consejera, apunta el médico, se ha abierto a estudiar un modelo similar al del Hospital del Mar, en el que los médicos negocian por separado aspectos que luego van a la mesa general.

“Es un inicio, pero no estamos del todo de acuerdo. Hay temas que solo afectan a los médicos”, comenta Sarias. “A la administración”, pone de ejemplo el médico, “le cuesta cubrir hospitales pequeños y que están lejos, y entonces se inventa convenios e inventos específicos que nos obligan a ir al hospital más lejano, pero siendo contratados por otro hospital”. “Esto solo pasa con los médicos. Es algo, entre otras cosas, que querríamos negociar directamente con la administración”, demanda el portavoz de MC.

La cabecera de la manifestación de médicos en Barcelona | Joan Mateu Parra (ACN)

Los médicos piden “un gesto”

La reunión de este jueves no servirá para desconvocar la huelga indefinida de octubre, un aspecto que el sindicato ve aún lejano. “Necesitamos un gesto, pero hay muchas dificultades. Llevamos muchos años maltratándonos y aún estamos demasiado lejos”, afirman en MC. “Si continuamos así nos levantaremos de todas las mesas”, confirma Sarrias.

La reunión no ha entrado a fondo en las acciones de protesta de los facultativos, que han iniciado una campaña en contra de las horas extra. Metges de Catalunya sostiene que el 30% de la actividad quirúrgica en Cataluña se basa en un “sobreesfuerzo” de los facultativos, lo que demostraría el incremento de las listas de espera, que han crecido desde el inicio de la campaña. Según el análisis elaborado por el sindicato, en julio de 2026 se realizaron 33.936 intervenciones, un 8% menos que el mismo mes de 2025, cuando se efectuaron 36.876. En términos absolutos, son 2.940 operaciones menos.