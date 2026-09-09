Médicos de Cataluña convocará una huelga indefinida a partir de octubre. Los facultativos catalanes se suman a las paradas impulsadas en siete comunidades autónomas, pero advierten del carácter independiente de su propuesta. Secundan las protestas de ámbito estatal en contra del nuevo Estatuto Marco, pero también recuerdan que las competencias están transferidas y que Salud podría impulsar el cambio propio que demandan. “La protesta de ámbito estatal y la de aquí puede evolucionar de forma independiente. El Gobierno no puede quedarse al margen ante un sistema que, si continúa igual, colapsará”, argumenta el secretario general del sindicato, Xavier Lleonat, en conversación con El Món.

El anuncio se ha hecho en Madrid, coincidiendo con la creación de una nueva confederación estatal de sindicatos médicos, que nace con la voluntad de convocar nuevas protestas. La huelga se ha decidido que comenzará en octubre, aunque aún no se ha anunciado un día exacto a la espera de poder encontrar una fecha que guste a los siete sindicatos que forman parte de la nueva agrupación. Todo apunta, comenta Lleonart, que podría comenzar a mediados de octubre.

El objetivo compartido es “conseguir un marco regulatorio propio que reconozca la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de la profesión”. En este sentido, los médicos cuestionan que el Consejo de Ministros esté a punto de llevar a cabo una reforma del estatuto marco –que agrupa a diferentes profesionales sanitarios– bajo unas condiciones laborales que consideran “injustas y discriminatorias” para el personal facultativo. En Cataluña, las miradas también se dirigen a la consejera Olga Pané, reticente a crear un convenio exclusivo para los médicos. Los facultativos entienden que sus dinámicas laborales no se asemejan a las del resto del personal sanitario y exigen tener un espacio propio para negociar sus condiciones.

Médicos catalanes en una protesta contra la actitud del Departamento de Salud | Alberto Paredes / Europa Press

“La consejera ha estado tres o cuatro meses de baja, pero, la verdad, yo no lo he percibido”, resume Lleonart, que lamenta los portazos de Salud para negociar “cuestiones vinculadas a la huelga”. “En alguna mesa médica se ha hecho referencia a algún aspecto, pero Salud entonces dice que la mesa no tiene competencias para abordarlo”, añade el doctor. Lleonart también culpa al consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, que sustituyó a Pané durante la baja, del estancamiento de las conversaciones.

Las listas de espera crecen

Médicos de Cataluña ha situado el seguimiento de las últimas paradas alrededor del 30% y confía en que el formato de huelga indefinida facilite que más médicos se sumen. Lleonart cree que hay facultativos que no han podido participar por cuestiones de agenda, ya sea porque tenían un congreso o un curso, y cree que ahora “todos podrán elegir cuándo les va mejor”. “Las huelgas ahora ya no son como las de hace veinte años; esperamos sumar más gente y crear un movimiento sostenido en el tiempo y con incidencia permanente”, resume.

La huelga indefinida se suma a otras acciones iniciadas por los médicos, como la campaña ‘Ni un minuto más’. Con ella, los facultativos renuncian a hacer horas extra para demostrar que el sistema “se sostiene gracias al sobreesfuerzo de los profesionales”. Médicos de Cataluña sostiene que el 30% de la actividad quirúrgica en Cataluña se basa en este “sobreesfuerzo” y que las listas de espera han crecido desde el inicio de la campaña. Según el análisis elaborado por el sindicato, en julio de 2026 se realizaron 33.936 intervenciones, un 8% menos que el mismo mes de 2025, cuando se efectuaron 36.876. En términos absolutos, son 2.940 operaciones menos.