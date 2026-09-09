Metges de Catalunya convocarà una vaga indefinida a partir de l’octubre. Els facultatius catalans se sumen a les aturades impulsades en set comunitats autònomes, però avisen del caràcter independent de la seva proposta. Secunden les protestes d’àmbit estatal en contra del nou Estatut Marc, però també recorden que les competències estan transferides i que Salut podria impulsar el canvi propi que demanen. “La protesta d’àmbit estatal i la d’aquí pot evolucionar de formar independent. El Govern no pot quedar-se al marge davant d’un sistema que, si continua igual, col·lapsarà”, argumenta el secretari general del sindicat, Xavier Lleonat, en conversa amb El Món.
L’anunci s’ha fet a Madrid, coincidint amb la creació d’una nova confederació estatal de sindicats mèdics, que neix amb la voluntat de convocar noves protestes. La vaga s’ha decidit que començarà a l’octubre, si bé encara no s’ha anunciat un dia exacte a l’espera de poder trobar una data que agradi als set sindicats que formen part de la nova agrupació. Tot apunta, comenta Lleonart, que podria començar-se a mitjan octubre.
L’objectiu compartit és “aconseguir un marc regulatori propi que reconegui la singularitat, la responsabilitat i les especials condicions de formació i exercici de la professió”. En aquest sentit, els metges qüestionen que el Consell de Ministres estigui a punt de tirar una reforma de l’estatut marc –que agrupa diferents professionals sanitaris– sota unes condicions laborals que consideren “injustes i discriminatòries” per al personal facultatiu. A Catalunya, les mirades també es dirigeixen a la consellera Olga Pané, reticent a crear un conveni exclusiu per als metges. Els facultatius entenen que les seves dinàmiques laborals no s’assemblen a la de la resta del personal sanitari i exigeixen tenir un espai propi per negociar les seves condicions.
“La consellera ha estat tres o quatre mesos de baixa, però, la veritat, jo no ho he percebut”, resumeix Lleonart, que lamenta els cops de porta de Salut a negociar “qüestions vinculades a la vaga”. “En alguna mesa mèdica s’ha fet referència a algun aspecte, però Salut aleshores diu que la mesa no té competències per abordar-ho”, afegeix el doctor. Lleonart també culpa el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va substituir Pané durant la baixa, de l’estancament de les converses.
Les llistes d’espera creixen
Metges de Catalunya ha situat el seguiment de les últimes aturades al voltant del 30% i confia que el format de vaga indefinida faciliti que més metges s’hi sumin. Lleonart creu que hi ha facultatius que no han pogut fer-ne per qüestions d’agenda, sigui perquè tenien un congrés o un curs, i creu que ara “tothom podrà escollir quan li va millor”. “Les vagues ara ja no són com les de fa vint anys; esperem sumar-hi més gent i crear un moviment sostingut en el temps i amb incidència permanent”, resumeix.
La vaga indefinida se suma a altres accions iniciades pels metges, com ara la campanya ‘Ni un minut més’. Amb ella, els facultatius renuncien a fer hores extra per demostrar que el sistema “s’aguanta gràcies al sobreesforç dels professionals”. Metges de Catalunya sosté que el 30% de l’activitat quirúrgica a Catalunya es basa en aquest “sobreesforç” i que les llistes d’espera han crescut des de l’inici de la campanya. Segons l’anàlisi elaborada pel sindicat, el juliol de 2026 es van realitzar 33.936 intervencions, un 8% menys que el mateix mes de 2025, quan se’n van efectuar 36.876. En termes absoluts, són 2.940 operacions menys.