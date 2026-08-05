La consejera de Educación, Esther Niubó, ha celebrado recientemente que el proceso de asignación de plazas de este verano ha “mejorado” tras el caos del curso pasado, en el que el departamento desvió 800 plazas fijas –que deberían ocupar funcionarios– para personal interino. “Este año, las adjudicaciones se han resuelto mucho antes, en el mes de julio, y se han desarrollado con menos incidencias”, ha señalado Niubó en sede parlamentaria, a pesar de que desde la Intersindical denuncian que el concurso de traslado del personal de educación educativa y del personal técnico de integración es un “descontrol”.

“El departamento publicó unas listas definitivas con errores que llevaron a la asignación incorrecta de plazas. Posteriormente, estas adjudicaciones fueron modificadas y, en algunos casos, rectificadas nuevamente, devolviendo parte del personal a la destinación inicial”, ha señalado en un comunicado. Fuentes del departamento confirman que se detectaron “errores de cálculo de la base de datos” y que así se ha informado a los sindicatos.

El incidente, que ha afectado unas 400 plazas, ha obligado a rehacer el proceso y las nuevas listas se publicarán “en las próximas horas”, según la información facilitada por la consejería. Educación también reconoce que “este incidente hará que se retrase unos días la finalización del proceso”, pero destaca, en todo caso, que las asignaciones se harán dentro de los “plazos aproximados” que se habían anunciado.

La Intersindical también cuestiona que estos errores se sumarían a “errores reiterados en las resoluciones publicadas, baremaciones incorrectas, omisiones de méritos e incidencias en el cómputo del tiempo trabajado”. Para el sindicato, este tipo de actuaciones son “inadmisibles”.

La sede del Departamento de Educación con mossos frente a un día de protesta de docentes | David Zorraquino / Europa Press

Niubó ya destituyó a un cargo por el caos de las listas el año pasado

No es la primera queja de carácter administrativo que detallan los sindicatos, que se han encontrado con consultas y quejas por la gestión de los 800 euros extra que recibieron en mayo. Fuentes de sindicatos diferentes apuntan que no todos han cobrado al mismo tiempo y que el incremento no siempre ha correspondido con el salario de cada docente. Problemas administrativos que se suman al fiasco de PISA, que ha dejado fuera más alumnos de los previstos hasta el punto de invalidar el aspecto comparativo de las pruebas.

La Intersindical reclama, en este sentido, que se asuman “responsabilidades políticas y administrativas” ante unos errores que considera reiterados y que “afectan directamente los derechos laborales de miles de trabajadoras y trabajadores”. En la anterior crisis similar del departamento, la consejera Niubó despidió al subdirector general de Plantillas, Provisión y Nóminas, un cargo de carácter técnico, como solución de urgencia ante las críticas de la oposición y de los sindicatos por un error que afectó a 3.000 docentes.