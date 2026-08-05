La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha celebrat recentment que el procés d’assignació de places d’aquest estiu ha “millorat” després del caos del curs passat, en què el departament va desviar 800 places fixes –que haurien d’ocupar funcionaris– per a personal interí. “Aquest any, les adjudicacions s’han resolt molt abans, al mes de juliol, i s’han desenvolupat amb menys incidències”, ha apuntat Niubó en seu parlamentària, malgrat que des de la Intersindical denuncien que el concurs de trasllat del personal d’educació educativa i del personal tècnic d’integració és un “descontrol”.
“El departament va publicar unes llistes definitives amb errors que van comportar l’assignació incorrecta de places. Posteriorment, aquestes adjudicacions van ser modificades i, en alguns casos, rectificades novament, retornant part del personal a la destinació inicia”, ha apuntat en un comunicat. Fonts del departament confirmen que es van detectar “errades de càlcul de la base de dades” i que així se n’ha informat els sindicats.
L’incident, que ha afectat unes 400 places, ha obligat a refer el procés i les noves llistes es publicaran “en les pròximes hores”, segons la informació facilitada per la conselleria. Educació també reconeix que “aquest incident farà que es retardi uns dies la finalització del procés”, però remarca, en tot cas, que les assignacions es faran dins dels “erminis aproximats” que s’havien anunciat.
La Intersindical també qüestiona que aquestes errades s’hi sumarien a “errors reiterats en les resolucions publicades, baremacions incorrectes, omissions de mèrits i incidències en el còmput del temps treballat”. Per al sindicat, aquest tipus d’actuacions són “inadmissibles”.
Niubó ja va cessar un càrrec pel caos de les llistes l’any passat
No és la primera queixa de caràcter administratiu que detallen els sindicats, que s’han trobat consultes i queixes per la gestió dels 800 euros extra que van rebre al maig. Fonts de sindicats diferents apunten que no tothom ha cobrat alhora i que l’increment no sempre ha correspost amb el salari de cada docent. Problemes administratius que sumen al fiasco de PISA, que ha deixat forta més alumnes dels previstos fins al punt d’invàlida el vessant comparatiu de les proves.
La Intersindical reclama, en aquest sentit, que s’assumeixin “responsabilitats polítiques i administratives” davant d’uns errors que considera reiterats i que “afecten directament els drets laborals de milers de treballadores i treballadors”. En l’anterior crisi similar del departament, la consellera Niubó va fer fora el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, un càrrec de caràcter tècnic, com a solució d’urgència davant les crítiques de l’oposició i dels sindicats per un error que va afectar 3.000 docents.