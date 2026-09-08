La consejera de Educación, Esther Niubó, ha dado por “superada” la cuestión salarial esta mañana en una entrevista en RAC1. Horas más tarde, en una rueda de prensa para valorar el primer día de curso, ha matizado que hay un “camino trazado” para los próximos cuatro años y que sí habría margen para hablar de otros profesionales ausentes del último debate, como las educadoras en escuelas infantiles. En todo caso, sobre el resto de peticiones, Niubó ha pedido un debate que vaya “más allá de las mejoras que estamos trabajando con los sindicatos”. “Las otras cuestiones que son más del sistema educativo las tenemos que poder debatir con toda la comunidad educativa”, ha concluido.

La titular de Educación, que ha descartado dimitir porque eso sería “rendirse”, ha pedido “un debate muy pedagógico” con representantes de las direcciones, las familias y otras entidades educativas en una misma mesa. “Los sindicatos tienen que estar, pero debemos escuchar al resto como hicimos con el debate sobre los móviles en el aula”, ha explicado Niubó. “Nos hicimos grandes preguntas y salió un consenso amplio, que nunca acaba siendo unánime, pero sí amplio. Si hablamos de inclusiva, por ejemplo, deberíamos escuchar qué tiene que decir Derechos Sociales y el mundo local, también”, ha añadido. Niubó no ha detallado cuándo se producirían estas supuestas reuniones, limitándose a decir que “en los próximos días tendremos más noticias”.

No es la primera vez que una administración propone abrir un debate para repensar qué camino debe seguir la escuela catalana. Sin ir más lejos, el departamento de Niubó aprobó en enero de 2024 un grupo de 18 expertos –coordinado por Jesús Vinyes– para responder a los malos resultados del informe PISA. “Las condiciones han cambiado, tenemos que rehacer el consenso”, ha señalado la consejera, que, en respuestas anteriores, ha afirmado que hay un “diagnóstico bastante claro de qué pasa en el sistema educativo”.

El curso escolar ha comenzado con una huelga y diferentes cortes de carretera en todo el país | ACN

Resultados ficticios en PISA

Los resultados de las pruebas PISA, condicionados por el error que ha excluido a más alumnos de los que debía, también han entrado en la rueda de prensa de inicio de curso. Niubó, viendo la caída global de los resultados –especialmente en el Estado español– ha asegurado que Cataluña trabajará para mejorar los umbrales de comprensión lectora, reforzando las bibliotecas en primaria y estudiando una posible recuperación de las lecturas obligatorias.

Sobre los resultados de matemáticas, que mejoran solo cinco puntos a pesar de estar inflados, la consejera ha descartado hacer “política ficción” al ser preguntada por si el nivel en esta competencia habría caído en caso de haber seguido los protocolos de PISA. Cataluña ha mejorado la media de la OCDE en todas las competencias analizadas, si bien se excluyó a un cuarto de los alumnos, muy por encima del máximo del 5% que marca el organismo económico internacional.