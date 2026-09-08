La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha donat per “superada” la qüestió salarial aquest matí en una entrevista a RAC1. Hores més tard, en una roda de premsa per valorar el primer dia de curs, ha matisat que hi ha un “camí traçat” per als pròxims quatre anys i que sí que hi hauria marge per parlar d’altres professionals absents de l’últim debat, com ara les educadores en escoles bressol. En tot cas, sobre la resta de peticions, Niubó ha demanat un debat que vagi “més enllà de les millores que estem treballant amb els sindicats”. “Les altres qüestions que són més del sistema educatiu les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa”, ha conclòs.
La titular d’Educació, que ha descartat dimitir perquè això seria “rendir-se”, ha demanat “un debat molt pedagògic” amb representants de les direccions, les famílies i altres entitats educatives en una mateixa taula. “Els sindicats hi han de ser, però hem d’escoltar la resta com vam fer amb el debat sobre els mòbils a l’aula”, ha explicat Niubó. “Vam fer-nos grans preguntes i va sortir un consens ampli, que mai acaba sent unànime, però sí ampli. Si parlem d’inclusiva, per exemple, hauríem d’escoltar què hi té a dir Drets Socials i el món local, també”, ha afegit. Niubó no ha detallat quan es produirien aquestes suposades reunions, limitant-se a dir que “els pròxims dies en tindrem més notícies”.
No és la primera vegada que una administració proposa obrir un debat per repensar quin camí ha de seguir l’escola catalana. Sense anar més lluny, el departament de Niubó va aprovar el gener del 2024 un grup de 18 experts –coordinat per Jesús Vinyes– per respondre als mals resultats de l’informe PISA. “Les condicions han canviat, hem de refer el consens”, ha apuntat la consellera, que, en respostes anteriors, ha afirmat que hi ha un “diagnòstic bastant clar de què passa al sistema educatiu”.
Resultats ficticis a PISA
Els resultats de les proves PISA, condicionats per l’error que ha exclòs més alumnes dels que tocava, també han entrat en la roda de premsa d’inici de curs. Niubó, veient la davallada global dels resultats –especialment a l’Estat espanyol– ha assegurat que Catalunya treballarà per millorar els llindars de comprensió lectora, reforçant les biblioteques a la primària i estudiant una possible recuperació de les lectures obligatòries.
Sobre els resultats de matemàtiques, que milloren només cinc punts malgrat estar inflats, la consellera ha descartat fer “política ficció” en ser preguntada per si el nivell en aquesta competència hauria caigut en cas d’haver seguit els protocols de PISA. Catalunya ha millorat la mitjana de l’OCDE en totes les competències analitzades, si bé es van excloure un quart dels alumnes, molt per sobre del màxim del 5% que marca l’organisme econòmic internacional.