“El curso no terminará con normalidad”. Bajo esta premisa, los sindicatos USTEC, Profesores de Secundaria (Aspec), CGT e Intersindical inician casi un mes de movilizaciones que comienza este miércoles con acciones en los centros y que tendrá su primer enfrentamiento la próxima semana con una manifestación unitaria en el centro de Barcelona. “Dice la consejera [de Educación, Esther Niubó] que está dispuesta a reabrir las negociaciones, que hasta ahora no había mostrado esta voluntad. Pues que nos cite a una convocatoria firme y formal”, ha señalado Iolanda Segura, portavoz de la USTEC, sindicato mayoritario entre el colectivo. En una entrevista en TV3, la consejera ha admitido que le «gustaría» volver a sentarse con los sindicatos «para ver cómo mejorar», aunque ha vuelto a defender el acuerdo actual firmado con la UGT y CCOO.

Los sindicatos advierten, en todo caso, que solo desconvocarán las huelgas si se llega a un acuerdo. Sentarse a una mesa no será moneda de cambio. “Queremos una negociación real”, ha añadido Andreu Navarra, del sindicato Profesores de Secundaria; con un incremento salarial “significativo” y un posible calendario de ejecución a partir del cual empezar a hablar. La mejora salarial pactada en el último acuerdo –solo ratificado por CCOO y UGT– “no revierte la pérdida de poder adquisitivo”, defienden estas organizaciones. La USTEC, la CGT e Intersindical también piden más recursos para la escuela inclusiva y todos una reducción de las ratios más ambiciosa.

Las cuatro organizaciones han ocupado la sede del Consorcio de Barcelona a primera hora de la mañana. “Haremos que esto sea ingobernable”, ha remarcado Laia Font, de la Intersindical. “Lamentamos la energía que el Gobierno está vertiendo en propaganda contra nosotros; estamos dispuestos a seguir plantando cara”, ha añadido tras la acción. La CGT, que convoca al conjunto del personal educativo, también ha pedido “salvar la educación”. La formación anarcosindicalista ha recordado, también, la lucha de las trabajadoras del sector educativo 0-3, que están llamadas a una huelga estatal para denunciar “la precarización estructural de la etapa” y reclamar un “cambio profundo” de modelo.

Un mes de huelgas

Los sindicatos han convocado casi un mes de protestas con tres paros unitarios en todo el país. El resto de convocatorias se harán de forma escalonada y por territorios, de manera que todos los claustros harán cinco días de huelga. Este modelo, que surge de una consulta al personal educativo, busca mantener la presión sobre el departamento sin agotar al colectivo docente. “Habrá gente que combinará los días de huelga y se repartirán los servicios mínimos, pero al final todo suma”, reconocía Iolanda Segura (USTEC) en la entrevista de este martes en El Món.

Los docentes –muchos de ellos en nombre de las asambleas, más que de los sindicatos– han ocupado centros territoriales y han cortado carreteras. Los maestros de Hospitalet de Llobregat, que en los últimos meses han dado batalla contra el plan piloto del Gobierno de enviar mossos a las escuelas, han protagonizado nuevamente algunas de las acciones más numerosas. Los profesionales han cortado el tráfico en el acceso a la calle Sant Rafael, a la altura de la avenida Isabel la Catòlica, al grito de «educación pública y de calidad», «más recursos y menos discursos» y «huelga educativa».

Una treintena de docentes corta el acceso a la calle Sant Rafael de Hospitalet de Llobregat, a la altura de la avenida Isabel la Catòlica | Bernat Vilaró (ACN)

El colectivo Asamblea Docente Sabadell también ha convocado una concentración de protesta a las 7:30 horas frente al Instituto Escuela Joan Sallarès i Pla, en la calle de Campoamor de la localidad vallesana. En Barcelona, el Instituto Martí Pous (Sant Andreu de Palomar), ha decidido hacer algunas clases en la Plaza Orfila, frente a la sede del distrito. Algunos docentes de escuelas de Sants y les Corts también han hecho ruido con cortes de calles espontáneos. Y en unas horas, en Igualada hay previsto un almuerzo de protesta y el grupo impulsor ‘Aturem les sortides educatives’ ha convocado a los medios esta tarde.