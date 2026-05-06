“El curs no acabarà amb normalitat”. Sota aquesta premissa, els sindicats USTEC, Professors de Secundària (Aspec), CGT i Intersindical donen el tret de sortida a gairebé un mes de mobilitzacions que comença aquest dimecres amb accions als centres i que tindrà el seu primer embat la setmana que ve amb una manifestació unitària al centre de Barcelona. “Diu la consellera [d’Educació, Esther Niubó] que està disposada a reobrir les negociacions, que fins ara no havia mostrat aquesta voluntat. Doncs que ens citi a una convocatòria ferma i formal”, ha apuntat Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, sindicat majoritari entre el col·lectiu. En una entrevista a TV3, la consellera ha admès que li “agradaria” tornar a seure amb els sindicats “per veure com millorar”, si bé ha tornat a defensar l’acord actual signat amb la UGT i CCOO.
Els sindicats avisen, en tot cas, que només desconvocaran les vagues si s’arriba a un acord. Seure a una taula no serà cap moneda de canvi. “Volem una negociació real”, ha afegit Andreu Navarra, del sindicat Professors de Secundària; amb un increment salarial “significatiu” i un possible calendari d’execució a partir del qual començar a parlar. La millora salarial pactada en l’últim acord –només ratificat per CCOO i UGT– “no reverteix la pèrdua de poder adquisitiu”, defensen aquestes organitzacions. La USTEC, la CGT i Intersindical també demanen més recursos per a l’escola inclusiva i tots una rebaixa de les ràtios més ambiciosa.
Les quatre organitzacions han ocupat la seu del Consorci de Barcelona a primera hora de matí. “Farem que això sigui ingovernable”, ha remarcat Laia Font, de la Intersindical. “Lamentem l’energia que el Govern està abocant en propaganda contra nosaltres; estem disposats a continuar plantant cara”, ha afegit després de l’acció. La CGT, que convoca el conjunt del personal educatiu, també ha demanat “salvar l’educació”. La formació anarcosindicalista ha recordat, també, la lluita de les treballadores del sector educatiu 0-3, que estan cridades a una vaga estatal per denunciar “la precarització estructural de l’etapa” i reclamar un “canvi profund” de model.
Un mes de vagues
Els sindicats han convocat gairebé un mes de protestes amb tres aturades unitàries arreu del país. La resta de convocatòries es faran escalades i per territoris, de manera que tots els claustres faran cinc dies de vaga. Aquest model, que surt d’una consulta al personal educatiu, busca sostenir la pressió sobre el departament sense esgotar el col·lectiu docent. “Hi haurà gent que combinarà els dies de vaga i es repartiran els serveis mínims, però al final tot suma”, reconeixia Iolanda Segura (USTEC) en l’entrevista d’aquest dimarts a El Món.
Els docents –molts d’elles en nom de les assemblees, més que dels sindicats– han ocupat centres territorials i han tallat carreteres. Els mestres de l’Hospitalet de Llobregat, que els darrers mesos han plantat batalla contra el pla pilot del Govern d’enviar mossos a les escoles, han protagonitzat novament algunes de les accions més nombroses. Els professionals han tallat el trànsit a l’accés al carrer Sant Rafael, a l’altura de l’avinguda Isabel la Catòlica, al crit d'”educació pública i de qualitat”, “més recursos i menys discursos” i “vaga educativa”.
El col·lectiu Assemblea Docent Sabadell també ha convocat una concentració de protesta a les 7:30 hores davant de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla, al carrer de Campoamor de la localitat vallesana. A Barcelona, l’Institut Martí Pous (Sant Andreu de Palomar), ha decidit fer algunes classes a la Plaça Orfila, davant la seu del districte. Alguns docents d’escoles de Sants i les Corts també han fet sorolls amb talls de carrers espontanis. I en unes hores, a Igualada hi ha previst un dinar de protesta i el grup impulsor ‘Aturem les sortides educatives’ ha convocat els mitjans aquesta tarda.