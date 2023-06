Shakira se enfrentará de aquí a pocos meses a un juicio que puede cambiar su vida radicalmente. Le acusan de haber cometido seis delitos de un fraude fiscal que llegaría a los 14,5 millones de euros y, por este motivo, quieren que ingrese en prisión durante ocho años y que pague una multa de 23,7 millones de euros. No tendrá fácil salir ilesa de este trance, ya que le piden que demuestre con suficientes pruebas que realmente no vivió en España hasta el 2015 y que, por eso, no pagó aquí los impuestos. El País ha tenido acceso a la declaración que hizo la cantante colombiana en 2019 ante el juez y, sorprendentemente, soltó unos cuantos zascas hacia Gerard Piqué (a pesar de estar juntos todavía en aquella época).

Habría insistido, a lo largo de 80 minutos de declaración, que le reclaman dinero en unos ejercicios fiscales en los que ella no tenía fijada la residencia en Barcelona: «Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. En aquellos años estaba en un muy buen nivel con mi música en todo el mundo, vivía en un avión más que cualquier piloto». Además, habría dejado claro que vivir en España no era su prioridad y que siempre estuvo por detrás de una lista muy clara: Estados Unidos, Colombia y Bahamas.

Shakira dibuja a un Gerard Piqué muy celoso en los primeros años de relación

Ella siempre ha defendido que en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 ella era residente fiscal en las Bahamas y que tenía una casa allí. Reconoce por primera vez que no vivía allí por culpa de su carrera musical, la que le impedía tener una residencia fija, y por su incipiente relación con Gerard Piqué: «Empecé a salir con él y si tenía un poco de tiempo libre, pues prefería ir a verlo a él en Barcelona antes que ir a las Bahamas y encontrarme a mi ex, que continuaba allí. Esta situación no hacía nada de gracia a Gerard y no iba tanto para calmar sus celos, que era normal porque todavía no teníamos una relación consolidada, había inseguridad por las dos partes y las heridas de mi anterior relación todavía estaban abiertas». Negó taxativamente haberse instalado en España y, sobre todo, haber pasado allí más de los 183 días el año que exige la ley para ser considerado residente fiscal.

Shakira y Gerard Piqué no tenían una relación estable en un principio | Europa Press

Dice que empezó a ir más a Barcelona para estar más tiempo con Gerard Piqué, aunque habría asegurado que no se veían tanto como querría por culpa del trabajo que tenía cada uno: «Estaba encantada con él. Recuerdo que estaba volando de Marrakech a Croacia y que, cuando estábamos sobrevolando Barcelona, le pedí al piloto que aterrizara brevemente solo para poder dar un beso a Gerard. Aquel fue el gesto más romántico que he hecho en toda mi vida, no sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España».

La cantante colombiana dio detalles muy impactantes de los inicios con el futbolista

En esta declaración que publica ahora el diario, resulta curioso que la artista diera tantos detalles de los inicios de su relación con Gerard Piqué: «En 2011 empezamos a salir y casi no nos veíamos. Él tenía diez años menos que yo, era futbolista y tenía fama de Playboy. Yo no tenía garantía de que las cosas saldrían bien o que formaríamos una familia». Todo esto lo habría relatado para justificar que encuentre «absurdo» que le atribuyan la residencia fiscal en España en aquella época porque repite que no lo quería sacrificar todo por un chico de quien no sabía nada: «Nuestra relación era muy tormentosa y un Dragon Kahn porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. No nos entendíamos muy bien».

Sorprende muchísimo que reconociera todo esto y que mantuviera que no vivió de manera continuada en Barcelona ni siquiera cuando tuvo al primer hijo con Gerard Piqué: «Trabajaba 14 horas al día cuando estaba embarazada y programé la cesárea porque tenía un contrato con un programa de Estados Unidos. Entré en la sala de parte maquillada, parí y me llevé a mi niño en todas partes mientras trabajaba. Yo habría querido que mi hijo naciera en Estados Unidos, pero para Gerard era importando que naciera aquí, era un motivo de discusión». Y, de hecho, se habría mostrado indignada cuando le habrían insistido que era lógico que hubiera querido vivir en Barcelona al ser madre: «Es una visión retrógrada y un poco machista pensar que porque una mujer tenga un hijo con un español se tenga que asumir automáticamente el concepto tradicional de familia».

Shakira, cuando estaba embarazada | Europa Press

También habría aprovechado para destacar que no quería establecerse en España todavía porque la relación de Gerard Piqué y el Barça en aquel momento tampoco era estable. Ahora bien, todo habría cambiado cuando se quedó embarazada del segundo hijo y cuando habrían escolarizado al mayor: «En aquel momento pasamos a ser una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional. Hasta entonces, mi único vínculo en Barcelona era Gerard. Aquí solo tenía un novio. No tenía ganas de venir en España porque no es el epicentro de la industria en la música. Aquí estoy, con un problema penal en un país que no me genera casi nada de mis ingresos. No conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio«, habría espetado ya en la declaración del 2019.