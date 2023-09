Scorpio se hizo famosa gracias a Eufòria , un concurso musical que ha cambiado su vida radicalmente. Ella estudiaba teatro musical cuando, de repente, la avisaron de que una productora había convocado un casting para buscar cantantes. En aquel momento no se sabía que aquello acabaría dando forma a un programa de TV3 y, todavía menos, a uno tan exitoso. Esta semana ha concedido una entrevista a Radio Vilablareix, el fenómeno de radio local y pequeña que está haciendo tan buenas cifras en la red.

Acaba de presentar su primer disco y ha dejado claro que está encantada con la nueva dualidad que vive desde que se ha hecho famosa con la Scorpio cantante y la Clara persona : «Los amigos de toda la vida y la gente de la escuela todavía me llaman Clara, aunque cada vez más amigos me están guardando al teléfono como Scorpio y se les está perdiendo un poco esto de la Clara. Y mira que a mí me gusta esta dualidad, puesto que me permite diferenciar las dos».

Ella tenía claro que quería ser cantante y artista desde pequeña, ya que este era su sueño. El problema es que ahora se ha dado cuenta de que esta es un trabajo con poca estabilidad: «No tenemos nada ganado y tienes que continuar luchando cada día. Reconozco que ha habido veces que he deseado sacarme todo esto de encima y haber escogido otra carrera. ¿Qué habría hecho? Creo que periodismo porque siempre me ha gustado. Ahora bien, es la carrera musical la que me llena del todo».

Scorpio habla de su paso por Eufòria | TV3

Scorpio recuerda el paso por Eufòria y deja claro que se olía quién ganaría

La barcelonesa ha hablado sobre su paso por el programa de TV3, el que dice que le ha hecho ver que también podía cantar en catalán: «Yo siempre había escrito las canciones en inglés, pero mis amigos me dijeron que me querían entender y pasé a hacerlo en castellano. Nunca me había sentido cómoda en catalán, pero Eufòria me enseñó que sí que podía interpretar en mi lengua y sentirme bien».

Dice que desde el principio tuvo claro que ganaría Mariona:»Creo que se sabía que ganaría Mariona desde el principio porque es absolutamente perfecta y maravillosa. No encuentro nada malo, en esto, ya que también había un punto que todos sabíamos que Amaia ganaría Operación Triunfo . En los castings ya se veía show, show y mucho show. Cuando llegamos a plató en la gala 1, en cambio, pasaron todas las canciones lentas y nos dijeron que no a las más movidas. Entonces supe que el programa iba hacia el camino en que Mariona y Pedro llegarían lejos y lo sabíamos desde el principio», ha lamentado.

Sobre su expulsión, solo ha dicho que se la olía: «Recuerdo que, en aquel momento, no me esperaba que el jurado y los coaches no me salvaran. Ahora bien, cuando supe que estaba en la zona de peligro ya supe que sería yo quien iría a la calle porque había sido una concursante que había dado a hablar. Asumí que me iba y ya está… pero lo disfruté mucho. ¡Quién me iba a decir a mí que acabaría en sexta posición! Al final una posición en un programa no determina tu futuro y aquí estoy para demostrarlo».

Scorpio ha insistido en que su edición fue una de muy intensa: «Hicimos una buena piña y nos cogimos mucho cariño entre todos, también con los miembros de un equipo que estaba muy entregado. Había mucha intensidad en nuestra edición y lo vivíamos como si nos fuera la vida con la canción que cantaríamos viernes. Yo entré siente una artista amateur y salí de allí profesionalizada y sabiendo trabajar con presión y con público delante. Es una locura«. Hay relación todavía y también cariño con los concursantes de la primera edición. El grupo de Whatsapp se llama Eufòria y tienen otro que crearon los primeros expulsados que se denomina Eufora : «Tiene su gracia el juego de palabras».