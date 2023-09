Scorpio va fer-se famosa gràcies a Eufòria, un concurs musical que ha canviat la seva vida radicalment. Ella estudiava teatre musical quan, de sobte, van avisar-la que una productora havia convocat un càsting per buscar cantants. En aquell moment no se sabia que allò acabaria donant forma a un programa de TV3 i, encara menys, un de tan exitós. Aquesta setmana ha concedit una entrevista a Ràdio Vilablareix, el fenomen de ràdio local i petita que està fent tan bones xifres a la xarxa.

Acaba de presentar el seu primer disc i ha deixat clar que està encantada amb la nova dualitat que viu des que s’ha fet famosa amb la Scorpio cantant i la Clara persona: “Els amics de tota la vida i la gent de l’escola encara em diuen Clara, encara que cada vegada més amics m’estan guardant al telèfon com a Scorpio i se’ls està perdent una mica això de la Clara. I mira que a mi m’agrada aquesta dualitat, ja que em permet diferenciar les dues”.

Ella tenia clar que volia ser cantant i artista des de petita, ja que aquest era el seu somni. El problema és que ara s’ha adonat que aquesta és una feina amb poca estabilitat: “No tenim res guanyat i has de continuar lluitant cada dia. Reconec que hi ha hagut vegades que he desitjat treure’m tot això de sobre i haver escollit una altra carrera. Què hauria fet? Crec que periodisme perquè sempre m’ha agradat. Ara bé, és la carrera musical la que m’omple del tot”.

La Scorpio parla del seu pas per Eufòria | TV3

Scorpio recorda el pas per Eufòria i deixa clar que s’ensumava qui guanyaria

La barcelonina ha parlat sobre el seu pas pel programa de TV3, el que diu que l’ha fet veure que també podia cantar en català: “Jo sempre havia escrit les cançons en anglès, però els meus amics em van dir que em volien entendre i vaig passar a fer-ho en castellà. Mai m’havia sentit còmoda en català, però Eufòria em va ensenyar que sí que podia interpretar en la meva llengua i sentir-me bé”.

Diu que des del principi va tenir clar que guanyaria la Mariona:”Crec que se sabia que guanyaria la Mariona des del principi perquè és absolutament perfecta i meravellosa. No hi trobo res dolent, en això, ja que també hi havia un punt que tots sabíem que l’Amaia guanyaria Operación Triunfo. En els càstings ja es veia xou, xou i molt de xou. Quan vam arribar a plató en la gala 1, en canvi, van passar totes les cançons lentes i ens van dir que no a les més mogudes. Allà vaig saber que el programa anava cap al camí en què la Mariona i el Pedro arribarien lluny i ho sabíem des del principi”, ha lamentat.

Sobre la seva expulsió, només ha dit que se l’ensumava: “Recordo que, en aquell moment, no m’esperava que el jurat i els coaches no em salvessin. Ara bé, quan vaig saber que estava a la zona de perill ja vaig saber que seria jo qui aniria al carrer perquè havia estat una concursant que havia donat a parlar. Vaig assumir que me n’anava i ja està… però vaig gaudir-ho molt. Qui m’havia de dir a mi que acabaria en sisena posició! Al final una posició en un programa no determina el teu futur i aquí estic per demostrar-ho”.

La Scorpio ha insistit en què la seva edició va ser una de molt intensa: “Vam fer una bona pinya i ens vam agafar molta estima entre tots, també amb els membres d’un equip que estava molt entregat. Hi havia molta intensitat en la nostra edició i ho vivíem com si ens anés la vida amb la cançó que cantaríem divendres. Jo vaig entrar sent una artista amateur i vaig sortir d’allà professionalitzada i sabent treballar amb pressió i amb públic davant. És una bogeria“. Hi ha relació encara i també estima amb els concursants de la primera edició. El grup de Whatsapp es diu Eufòria i en tenen un altre que van crear els primers expulsats que s’anomena Eufora: “Té la seva gràcia el joc de paraules”.

Ella no va enganxar-se a la segona edició, curiosament, i diu que simplement va veure algunes gales perquè l’Elena era amiga seva i volia veure com ho feia: “Vaig perdre l’interès quan van fer fora a l’Elena, ja que crec que hauria d’haver estat més temps en el concurs. A més a més, la van fer fora en la mateixa gala que jo i m’hi vaig sentir identificada. Jo creia que guanyaria un perfil més disruptiu i ràpidament vaig veure que anaven una altra vegada cap al mateix perfil… Creia que guanyaria una persona que no tingués res a veure amb la que havia guanyat l’any anterior”. Una Scorpio sense pèls a la llengua, com sempre, que vol vendre molts discos perquè presenta cançons personals que mostren com ha viscut els diferents canvis i sentiments que ha viscut arran d’Eufòria.