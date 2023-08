La Mariona d”Eufòria’, saturada com a cangur de quatre nens a ‘L’au pair’

TV3 ha estrenat aquest dijous la tercera temporada de l’au pair, en què dos famosos fan de cangurs de nens catalans durant 24 hores. Els primers protagonistes han estat la Mariona d’Eufòria, la guanyadora de la primera edició, i el Pep Plaza, l’actor del Polònia. Pel que fa a la cantant, molts teleespectadors han rigut de valent en adonar-se que la jove estava saturada en haver de cuidar de quatre nens ella sola. La preparació de l’esmorzar ha estat una mica caòtica, ja que volia preparar pancakes de plàtan i no li ha estat fàcil. També li ha costat entretenir-los, fins al punt d’oferir-se a fer-los una classe de ioga a la terrassa.

Finalment, els ha endut a la platja i ella mateixa ha reconegut que ha estat “una odissea” arribar fins allà. Tampoc no se l’ha vist massa còmoda quan han arribat, tenint en compte que ha estat incapaç de col·locar els para-sols: “Bé, què us sembla si ho deixem estar? Col·loquem les tovalloles i ens posem molta crema”, ha dit. La seva cara quan ha pogut seure a menjar el tupper ha estat de felicitat total en aquests pocs segons de calma.

La cantant ha volgut preparar l’esmorzar | TV3

La Mariona no podia amb els quatre nens | TV3

Ha estat incapaç de col·locar els para-sols | TV3

Els fans de la guanyadora d’Eufòria han aplaudit molt que mostrés aquesta faceta tan divertida i han omplert Twitter de missatges d’alabances cap a ella. Mai no es pot agradar a tothom, per això, i també hi ha hagut gent que considera que va ser molt avorrida i que no va aportar gaire perquè era “molt insípida”.

#aupairtv3 la Mariona a la zona de perill. — Luis Cabeza ❚∎★∎❚ (@HeadProduktions) August 3, 2023

La mariona avui està patint #AuPairTV3 — MARTUKII (@maaartact) August 3, 2023

Crítiques a l’au pair per escollir sempre cases grans

Per una altra banda, un dels comentaris més llegits durant l’emissió del programa ha tingut a veure amb la tria que havia fet la cadena a l’hora d’escollir les famílies participants. En aquesta ocasió, les dues eren cases grans i luxoses i això no ha fet massa gràcia perquè consideren que no és representatiu de la gran majoria de famílies catalanes.

Aquesta era la façana d’una de les cases | TV3

També tenen un gran jardí | TV3

I les cuines també eren d’allò més grans i modernes | TV3

“No anireu a gravar a pisos de 70 metres quadrats“, “A Badalona no tots tenim una casa així”, “Quins casoplones” o “Molt important tenir una megacasa, si tens pis millor que siguin tres”, diu un altre tot fent referència que el pis de Badalona que sortia era un tríplex.

No anireu a gravar pisos de 70 metres quadrats #AuPairTV3 — Julia 🌷⚡ (@JulesLoMa) August 3, 2023

A Badalona no tots tenim una casa aixi #AuPairTV3 — juanjo rosell (@4jjhr) August 3, 2023

Molt important tenir una mega casa, si tens pis millor que siguin 3 #AuPairTV3 — Anna Capdevila (@tatanka34) August 3, 2023

Sigui com sigui, el que ha quedat clar és que hi havia ganes d’aquesta estrena perquè ha aconseguit molt bona audiència. Aquest és un programa que agrada i així ho demostra el bon 12,6% de share que han fet.