Aitana confiesa qué pensó cuando vio el beso de Rubiales a Jenni

La cantante catalana Aitana está triunfando con su nuevo álbum, Alpha, donde narra su ruptura con el actor Miguel Bernardeau. El nuevo disco la está llevando por todo el mundo en una gran gira promocional por muchos medios de comunicación. En uno de ellos, en El Mundo, ha confesado qué pensó cuando vio que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, le daba un beso a la fuerza a la jugadora Jenni Hermoso. En una entrevista en este diario, Aitana asegura que en aquel momento lloró «muchísimo» y su primera reacción fue trucar a su madre.

«Estaba fuera de España y recuerdo llamar a mi madre y decirle: «Es muy fuerte lo que acaba de pasar!«. La cantante sintió «mucha pena» porque el foco se pusiera en el beso y la gran victoria en el mundial quedara empañada, pero «a la vez sabía que tenía que ser así, que aquella tenía que ser la noticia». «Sobre todo para que la gente vea el que no se tiene que hacer, para exponer el que pasa diariamente, o sea, normalmente esto pasa en la vida, en la calle, cuando sales de fiesta…», dice Aitana en la entrevista.

«Si no apoyamos a las jugadoras tenemos un gran problema»

En este sentido, asegura que es muy importante todo el movimiento que se ha generado. «Este movimiento y esta exposición que se le está dando al que no se tiene que hacer, y que no es no, y que cuando no hay un sí sigue siendo no es muy positiva», asegura. Aitana es contundente al decir que si no se apoya a las jugadoras «como país tendríamos un problema muy grande». «Me preguntaría qué es el que nos está pasando por el jefe, la verdad», ha concluido para acabar con el asunto.