Aitana confessa què va pensar quan va veure el petó de Rubiales a Jenni

La cantant catalana Aitana està triomfant amb el seu nou àlbum, Alpha, on narra la seva ruptura amb l’actor Miguel Bernardeau. El nou disc l’està portant arreu del món en una gran gira promocional per molts mitjans de comunicació. En un d’ells, a El Mundo, ha confessat què va pensar quan va veure que l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales li feia un petó a la força a la jugadora Jenni Hermoso. En una entrevista en aquest diari, Aitana assegura que en aquell moment va plorar “moltíssim” i la seva primera reacció va ser trucar a la seva mare.

“Estava fora d’Espanya i recordo trucar la meva mare i dir-li: “És molt fort el que acaba de passar!“. La cantant va sentir “molta pena” perquè el focus es posés en el petó i la gran victòria en el mundial quedés entelada, però “alhora sabia que havia de ser així, que aquella havia de ser la notícia”. “Sobretot perquè la gent vegi el que no s’ha de fer, per exposar el que passa diàriament, o sigui, normalment això passa en la vida, al carrer, quan surts de festa…”, diu Aitana en l’entrevista.

La cantant catalana Aitana Ocaña – Europa Press (EP)

“Si no donem suport a les jugadores tenim un gran problema”

En aquest sentit, assegura que és molt important tot el moviment que s’ha generat. “Aquest moviment i aquesta exposició que se li està donant al que no s’ha de fer, i que no és no, i que quan no hi ha un sí segueix sent no és molt positiva”, assegura. Aitana és contundent en dir que si no es dona suport a les jugadores “com a país tindríem un problema molt gran”. “Em preguntaria què és el que ens està passant pel cap, la veritat”, ha conclòs per acabar amb l’assumpte.